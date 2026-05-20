20 Mayıs Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 20 Mayıs Çarşamba 2026 TV yayın akışı belli olurken, ulusal kanallarda yayınlanacak dizi, film, yarışma ve gündüz programları da netleşti. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in gün boyu ekranlara getireceği yapımlar dikkat çekiyor.

TRT1 Yayın Akışı

02:10 - 02:40 Bir Dönüm Noktası: 19...

02:40 - 03:25 Seksenler

03:25 - 05:45 Benim Adım Melek

06:40 - 09:15 Beni Böyle Sev

09:15 - 10:30 Adını Sen Koy

13:15 - 14:00 Seksenler

14:00 - 17:45 Benim Adım Melek

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 22:00 Ateş Yağmuru

KANAL D Yayın Akışı

03:45 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:00 Yabancı Damat

11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü

16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

00:30 - 01:30 Gece Hattı

01:30 - 03:30 Son Bir Tatil

03:30 - 06:00 Beş Milyoncuk Borç Verir...

06:00 - 08:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:15 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10:00 - 12:30 Bahar

15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

01:30 - 03:00 Aramızda Kalsın

03:00 - 05:00 İstanbullu Gelin

05:00 - 07:00 Baba Ocağı

07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin

17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00 Kuruluş Orhan

03:00 - 05:30 Ateş Kuşları

05:30 - 08:00 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı