Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan'a teklif üstüne teklif yağıyor! Yeni partneri belli oldu

Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş ile başrolünü paylaştığı Yeraltı dizisinde hayat verdiği Ceylan karakteriyle büyük beğeni toplayan Devrim Özkan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte dinlenmeye geçti.

Devrim Özkan'a bu süreçte yeni proje teklifleri gelmeye de başladı. Güzel oyuncu 'Aşk Tesadüfleri Sever' serisinin üçüncü filminde başrolde olmak için anlaşma sağladı.

Mehmet Günsür ve Devrim Özkan, 'Aşk Tesadüfleri Sever' serisinin üçüncü filminde başrolleri paylaşacak. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu yapım, 2011 yılında vizyona giren ilk filmin devamı niteliğinde olacak.

Çekimler 7 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak, 7 Ağustos'ta Ankara’da tamamlanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Devrim Özkan filmde, reklamcı 'Mavi' karakterine hayat verecek. Organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir fotoğraf sergisi düzenleyen Mavi'nin yolu, sevdiği kadının kalbiyle yaşayan 'Özgür'le (Mehmet Günsür) kesişecek.

Oyuncu kadrosunda Ayda Aksel ve Serkan Altunorak da yer alıyor. İlk filmde Mehmet Günsür'le başrolü paylaşan Belçim Bilgin ise yeni yapımda flashback ve rüya sahneleriyle izleyici karşısına çıkacak. Filmin 20 Kasım’da vizyona girmesi planlanıyor.