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Şener Üşümezsoy gençlik karelerini peş peşe paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Şener Üşümezsoy şimdi de gençlik kareleriyle gündeme geldi. O dönem 20 yaşında bile olmadığını vurgulayan Üşümezsoy'un paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Şener Üşümezsoy gençlik karelerini peş peşe paylaştı! Görenler şaştı kaldı
Öznur Yaslı İkier

Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Şener Üşümezsoy, sosyal medya hesabında gençlik fotoğraflarını yayınladı.

Uzman ismin, ''20 yaş altı Üşümezsoy. Barfiks ve Dipsle yapılan vücut...'' notunu düştüğü paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Şener Üşümezsoy gençlik karelerini peş peşe paylaştı! Görenler şaştı kaldı 1

YORUM YAĞDI

Üşümezsoy'un kısa sürede gündem olan karelerine; 'Hocam yapıyorsun bu sporu helal olsun', 'Hocam mükemmel bir formunuz var her zaman', 'Hocam her zaman kralmış', 'Vay be hocam gençken Herkül gibiymişsiniz' şeklinde yorumlar yapıldı.

Şener Üşümezsoy gençlik karelerini peş peşe paylaştı! Görenler şaştı kaldı 2

PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY KİMDİR?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1950 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğmuştur. Kırım'dan gelen Tatar bir ailenin çocuğu olan Üşümezsoy, ilk eğitimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı.

Şener Üşümezsoy gençlik karelerini peş peşe paylaştı! Görenler şaştı kaldı 3

1969 yılında bu okuldan mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü kazanmış ve burada lisans eğitimini tamamlamıştır.

Şener Üşümezsoy gençlik karelerini peş peşe paylaştı! Görenler şaştı kaldı 4

Yüksek lisans ve doktorasını yine aynı üniversitede yaparak akademik kariyerine adım atmıştır. 1991 yılında profesör unvanını almış, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde uzun yıllar öğretim üyeliği yapmıştır.

Ayrıca, Almanya'da bir üniversitede de öğretim görevlisi olarak görev almıştır. MTA’da da bir süre çalışmış olan Üşümezsoy, özellikle deprem araştırmaları ve halkı bilgilendirme konusundaki çalışmaları ile tanınmaktadır.

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şener üşümezsoy
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