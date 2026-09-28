21-27 Eylül haftasında en çok izlenen diziler belli oldu: Sevdan Bir Ateş mi Uzak Şehir mi?

Televizyon ekranlarında 21-27 Eylül 2026 haftasının reyting sonuçları açıklandı. Haftalık Top 10 listesine göre “Sevdan Bir Ateş”, 9,51 reyting oranıyla haftanın zirvesinde yer aldı.

Onu 7,40 reytingle “Tuzlu Kahve”, 6,47 reytingle “Uzak Şehir” takip etti. Listede “Daha 17”, “Altı Üstü İstanbul” ve “Sevdiğim Sensin” de üst sıralarda yer aldı.

İşte 21-27 Eylül 2026 haftası TV reyting sıralaması…

1- Sevdan Bir Ateş — 9,51 (+1,63)

2- Tuzlu Kahve — 7,40 (+0,87)

3- Uzak Şehir — 6,47 (-0,46)

4- Daha 17 — 6,42 (-0,44)

5- Altı Üstü İstanbul — 5,90 (+0,39)

6- Sevdiğim Sensin — 5,10 (+1,01)

7- Güneşin Doğduğu Yer — 4,72 (+0,47)

8- Kızılcık Şerbeti — 4,63 (-1,68)

9- Teşkilat — 4,43 (+0,65)

10- Haysiyet — 3,99 (+0,18)