Survivor Nefise Karatay yemeden içmeden kesildi! Son görüntüsü korkuttu

Survivor parkurlarındaki başarısı kadar özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Nefise Karatay, bu kez yarışma performansından çok hastalığıyla gündeme geldi.

Survivor Nefise'nin sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nefise hasta yatağından yaptığı paylaşımlarla sevenlerini korkuttu.

“Son günler benim için biraz zor geçti" diyen ünlü yarışmacı "Ağır bir enfeksiyon / zehirlenme şüphesiyle şu ayakta duracak halim kalmadı, defalarca rahatsızlandım ve yemeden içmeden kesildim." dedi.

Bu süreçte Karatay’ı bir an olsun yalnız bırakmayan kişi ise Seren Ay Çetin oldu. Çetin, arkadaşının hasta yatağındaki görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.