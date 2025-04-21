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21 Nisan 2025 Pazartesi Günü Televizyonda Neler Var? Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, NOW, TV8 ve Star TV'nin yayın akışı

Bugün televizyonda ne var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 21 Nisan 2025 Pazartesi günü için güncel TV yayın akışları merak ediliyor. Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, NOW, TV8 ve Star TV'nin yayınladığı dizi, film ve programlar belli oldu. İşte Prime Time kuşağındaki dikkat çeken diziler ve tüm detaylarla 21 Nisan Pazartesi yayın akışı…

21 Nisan 2025 Pazartesi Günü Televizyonda Neler Var? Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, NOW, TV8 ve Star TV'nin yayın akışı
Kubra Akalın

Haftanın ilk günü olan Pazartesi akşamı televizyon izleyicileri yine ekran başına kilitlenecek. Özellikle Survivor All Star, Kızıl Goncalar, Uzak Şehir ve Güldür Güldür Show gibi reyting rekortmeni yapımlar öne çıkıyor. Gündüz kuşağında ise Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol’da, Gelinim Mutfakta, Zuhal Topal’la Yemekteyiz gibi programlar yine dikkat çekiyor.

21 Nisan 2025 Pazartesi Güncel TV Yayın Akışı

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KANAL D Yayın Akışı

07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
00:15 Arka Sokaklar

TV8 Yayın Akışı

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star - Gönüllüler Takımı Mücadelesi
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

NOW (Eski FOX TV) Yayın Akışı

07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar (Yeni Bölüm)
00:00 Hudutsuz Sevda
02:30 Şahane Hayatım
03:30 Son Yaz
06:00 Kefaret
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SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23:45 Bahar
02:15 Deha

ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 Ana Haber
20:00 Jurassic World: Hakimiyet (Yabancı Sinema)
23:00 Sustalı Ceylan

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Midway (Yabancı Sinema)
22:45 Midway Devam
01:30 Milyarder
03:00 Sefirin Kızı

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TRT 1 Yayın Akışı

05:55 Hayallerinin Peşinde
06:40 Vuslat
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (Yeni Bölüm)
00:15 Komşuluk Halleri (Yabancı Sinema)

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