21 Nisan 2025 Pazartesi Günü Televizyonda Neler Var? Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, NOW, TV8 ve Star TV'nin yayın akışı

Haftanın ilk günü olan Pazartesi akşamı televizyon izleyicileri yine ekran başına kilitlenecek. Özellikle Survivor All Star, Kızıl Goncalar, Uzak Şehir ve Güldür Güldür Show gibi reyting rekortmeni yapımlar öne çıkıyor. Gündüz kuşağında ise Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol’da, Gelinim Mutfakta, Zuhal Topal’la Yemekteyiz gibi programlar yine dikkat çekiyor.

21 Nisan 2025 Pazartesi Güncel TV Yayın Akışı

KANAL D Yayın Akışı

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

00:15 Arka Sokaklar

TV8 Yayın Akışı

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star - Gönüllüler Takımı Mücadelesi

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

NOW (Eski FOX TV) Yayın Akışı

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar (Yeni Bölüm)

00:00 Hudutsuz Sevda

02:30 Şahane Hayatım

03:30 Son Yaz

06:00 Kefaret



SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

23:45 Bahar

02:15 Deha

ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 Ana Haber

20:00 Jurassic World: Hakimiyet (Yabancı Sinema)

23:00 Sustalı Ceylan

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Midway (Yabancı Sinema)

22:45 Midway Devam

01:30 Milyarder

03:00 Sefirin Kızı

TRT 1 Yayın Akışı

05:55 Hayallerinin Peşinde

06:40 Vuslat

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (Yeni Bölüm)

00:15 Komşuluk Halleri (Yabancı Sinema)