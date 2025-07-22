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21 Temmuz MasterChef Türkiye'de 10. yarışmacı belli oldu! Mehmet Şef'in sitemi...

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda ana kadro seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Son bölümde kıyasıya rekabetin ardından 10. yarışmacı belirlenirken, Mehmet Şef'in yemek yetiştirememekten duyduğu sitem dikkat çekti.

21 Temmuz MasterChef Türkiye'de 10. yarışmacı belli oldu! Mehmet Şef'in sitemi...

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 2025 sezonuyla da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Jüri koltuğunda Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef'in oturduğu programda, ana kadroya girmek için yarışan birbirinden yetenekli aşçılar, her bölümde farklı konseptlerle hünerlerini sergiliyor.

19 Temmuz'da yayınlanan bölümün ardından, 21 Temmuz akşamı ekrana gelen bölümde ise ana kadroya giren 10. yarışmacı belli oldu. MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren onuncu yarışmacısı Çağlar oldu.

21 Temmuz MasterChef Türkiye de 10. yarışmacı belli oldu! Mehmet Şef in sitemi... 1

MEHMET ŞEF'İN SİTEMİ

Yarışmacılar, şeflerin zorlu tariflerini en iyi şekilde yorumlayarak ana kadroda yer alabilmek için ter döktü. Ancak bölüm sadece yarışmacıların başarısıyla değil, Mehmet Şef'in ilginç bir sitemiyle de akıllarda kaldı.

Yoğun tempodan dolayı yemek yetiştirmekte zorlandıklarını belirten Mehmet Şef, 'Yemek yiyemedik' diyerek hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri güldürdü.

MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı giderek artarken, önümüzdeki bölümlerde hangi yarışmacıların ana kadroya gireceği ve şeflerin hangi sürprizlerle karşımıza çıkacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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