23 Mayıs Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

23 Mayıs 2026 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 02:50 Gönül Dağı

02:50 - 05:10 Benim Adım Melek

05:10 - 07:50 Balkan Ninnisi

07:50 - 09:30 Kod Adı Kırlangıç

09:30 - 10:00 Türk Mutfağı

10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde

11:40 - 13:35 Lingo Türkiye

13:35 - 17:25 Taşacak Bu Deniz

17:25 - 17:50 Mutfağın Elçileri

17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...

19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Güller ve Günahlar

03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta

05:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 08:30 Yabancı Damat

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi

13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 - 16:15 Uzak Şehir

16:15 - 19:00 Arka Sokaklar

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 03:30 Kızılcık Şerbeti

03:30 - 06:00 Talihli Amele

06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 - 10:00 İstasyon

10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 - 14:45 Sivri Akıllılar

14:45 - 18:25 Kızılcık Şerbeti

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin

05:00 - 07:00 Baba Ocağı

07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin

09:00 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 - 14:00 Sevdiğim Sensin

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Çirkin

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 22:00 Ailem Robotlara Karşı

00:00 - 02:30 Sevdiğim Sensin

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ATV Yayın Akışı

02:20 - 05:00 Ateş Kuşları

05:00 - 07:30 Bir Küçük Gün Işığı

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 13:10 Kuruluş Orhan

13:10 - 15:10 Çakallarla Dans 4

15:10 - 19:00 A.B.İ.

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 22:00 Maskeli Beşler: İntikam...

TV8 Yayın Akışı