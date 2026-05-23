23 Mayıs Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 23 Mayıs 2026 cumartesi akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. İşte tüm detaylar...

Öznur Yaslı İkier

23 Mayıs 2026 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:50 Gönül Dağı
  • 02:50 - 05:10 Benim Adım Melek
  • 05:10 - 07:50 Balkan Ninnisi
  • 07:50 - 09:30 Kod Adı Kırlangıç
  • 09:30 - 10:00 Türk Mutfağı
  • 10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde
  • 11:40 - 13:35 Lingo Türkiye
  • 13:35 - 17:25 Taşacak Bu Deniz
  • 17:25 - 17:50 Mutfağın Elçileri
  • 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Güller ve Günahlar
  • 03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta
  • 05:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 08:30 Yabancı Damat
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 - 16:15 Uzak Şehir
  • 16:15 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 03:30 Kızılcık Şerbeti
  • 03:30 - 06:00 Talihli Amele
  • 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 08:00 - 10:00 İstasyon
  • 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 - 14:45 Sivri Akıllılar
  • 14:45 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

  • 02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin
  • 05:00 - 07:00 Baba Ocağı
  • 07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin
  • 09:00 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 11:00 - 14:00 Sevdiğim Sensin
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Çirkin
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:00 Ailem Robotlara Karşı
  • 00:00 - 02:30 Sevdiğim Sensin
ATV Yayın Akışı

  • 02:20 - 05:00 Ateş Kuşları
  • 05:00 - 07:30 Bir Küçük Gün Işığı
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 13:10 Kuruluş Orhan
  • 13:10 - 15:10 Çakallarla Dans 4
  • 15:10 - 19:00 A.B.İ.
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:00 Maskeli Beşler: İntikam...

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
  • 05:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
  • 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
  • 16:30 - 17:30 Survivor Panorama
  • 17:30 - 20:00 Hull City - Middlesbrough

