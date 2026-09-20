25 kilo veren Bergüzar Korel’in son hali dikkat çekti

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, evinde köpeğiyle geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Korel'in makyajsız hali ve formda görünümü beğeni topladı.
Yeni sezonda ATV'de ekrana gelen “A.B.İ.” dizisinin kadrosuna Leyla karakteriyle dahil olan Bergüzar Korel, yoğun set temposundan kalan zamanlarda günlük hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Korel, son paylaşımında evinin antre bölümünde köpeğiyle vakit geçirdiği anlara yer verdi. Ünlü oyuncunun önce eğilerek köpeğini sevdiği, daha sonra yere oturarak onunla ilgilenmeye devam ettiği anlar kameraya yansıdı.
Beyaz tişört, siyah tayt ve çoraplarıyla kamera karşısına geçen Korel'in rahat ev tarzı ve makyajsız görünümü hayranlarından tam not aldı. Oyuncunun doğal görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, son dönemde yaklaşık 25 kilo vermesiyle yaşadığı fiziksel değişimle sık sık gündeme gelmişti.