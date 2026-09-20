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Hamal sete çıktı! Hamal oyuncuları merak edildi

Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’u buluşturan atv’nin yeni dizisi Hamal'ın çekimleri başladı. Hamal'ın iddialı kadrosu diziyi bekleyenleri heyecanlandırdı.

Hamal sete çıktı! Hamal oyuncuları merak edildi

Yeni sezonun iddialı yapımlarından “Hamal” motor dedi. Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’u başrollerde buluşturan dizi, uzun süren hazırlık sürecinin ardından sete çıktı. Kostüm tasarımlarından sanat çalışmalarına, özel olarak tasarlanan mekânlardan teknik hazırlıklara kadar her ayrıntı titizlikle planlanan Hamal’ın çekimleri İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilecek.

KYN Yapım imzasıyla yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca üstlenirken yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor.

Hamal sete çıktı! Hamal oyuncuları merak edildi 1

HAMAL OYUNCULARI

Oktay Kaynarca, dizide Hamal Kemal karakterine hayat verirken, Fahriye Evcen, Hayat karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Caner Cindoruk ise hikâyenin önemli karakterlerinden Egemen’e hayat verecek.

Hamal sete çıktı! Hamal oyuncuları merak edildi 2

Güçlü kadroda ayrıca Erdal Özyağcılar, Burak Tozkoparan, Sarp Akkaya, Yiğit Uçan, Yasemin Yazıcı, Sera Kutlubey, Zeynep Kankonde, İpek Erdem, Hakan Karsak, İlayda Çevik, Mine Teber, Seda Akman, Zehra Yılmaz ve birçok başarılı oyuncu yer alıyor.
Hamal sete çıktı! Hamal oyuncuları merak edildi 3

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Hamal Oktay Kaynarca
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