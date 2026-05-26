26 Mayıs Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 26 Mayıs Salı 2026 TV yayın akışı listesiyle birlikte ulusal kanallarda ekrana gelecek diziler, filmler, yarışmalar ve gündüz kuşağı programları netleşti. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in gün boyu ve prime time yayın akışında hangi yapımların olduğu merak konusu oldu.

TRT1 Yayın Akışı

02:00 - 02:45 Seksenler

02:45 - 05:20 Benim Adım Melek

05:20 - 06:15 Turgay Başyayla ile...

06:15 - 09:15 Balkan Ninnisi

09:15 - 10:30 Nasreddin Hoca Zaman...

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 13:50 Seksenler

13:50 - 17:15 Benim Adım Melek

17:15 - 17:45 Mutfağın Elçileri

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 23:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

KANAL D Yayın Akışı

01:15 - 02:45 Ana Kuzusu

02:45 - 04:45 Gelinim Mutfakta

04:45 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:00 Yabancı Damat

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 22:15 Beyaz'la Joker

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 02:45 Aşk Tutulması

02:45 - 06:00 Sen ve Ben

06:00 - 08:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:15 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10:00 - 12:30 Bahar

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 21:45 Üçkağıtçı

STAR TV Yayın Akışı

00:50 - 02:30 Aramızda Kalsın

02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin

05:00 - 07:00 Baba Ocağı

07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 22:30 Özür Dilerim

ATV Yayın Akışı

00:20 - 02:10 Moskova'nın Şifresi: Temel

02:10 - 03:50 Pilav Üstü Aşk

03:50 - 05:50 Ateş Kuşları

05:50 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Mutfak Bahane

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:40 A.B.İ.

TV8 Yayın Akışı