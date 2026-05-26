26 Mayıs Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

26 Mayıs Salı 2026 TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam televizyonda hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğu merak edilirken; TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, atv ve TV8 yayın akışları araştırılıyor. İşte bugün TV’de yayınlanacak yapımlar…

Televizyon izleyicileri "Bugün TV'de ne var?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 26 Mayıs Salı 2026 TV yayın akışı listesiyle birlikte ulusal kanallarda ekrana gelecek diziler, filmler, yarışmalar ve gündüz kuşağı programları netleşti. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8'in gün boyu ve prime time yayın akışında hangi yapımların olduğu merak konusu oldu.

TRT1 Yayın Akışı

  • 02:00 - 02:45 Seksenler
  • 02:45 - 05:20 Benim Adım Melek
  • 05:20 - 06:15 Turgay Başyayla ile...
  • 06:15 - 09:15 Balkan Ninnisi
  • 09:15 - 10:30 Nasreddin Hoca Zaman...
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 13:50 Seksenler
  • 13:50 - 17:15 Benim Adım Melek
  • 17:15 - 17:45 Mutfağın Elçileri
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 23:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

KANAL D Yayın Akışı

  • 01:15 - 02:45 Ana Kuzusu
  • 02:45 - 04:45 Gelinim Mutfakta
  • 04:45 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 09:00 Yabancı Damat
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 22:15 Beyaz'la Joker

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 02:45 Aşk Tutulması
  • 02:45 - 06:00 Sen ve Ben
  • 06:00 - 08:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 08:15 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10:00 - 12:30 Bahar
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 21:45 Üçkağıtçı
STAR TV Yayın Akışı

  • 00:50 - 02:30 Aramızda Kalsın
  • 02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin
  • 05:00 - 07:00 Baba Ocağı
  • 07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:30 Özür Dilerim

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 02:10 Moskova'nın Şifresi: Temel
  • 02:10 - 03:50 Pilav Üstü Aşk
  • 03:50 - 05:50 Ateş Kuşları
  • 05:50 - 08:00 Bir Gece Masalı
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:40 A.B.İ.

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
  • 04:30 - 06:00 Oynat Bakalım
  • 06:00 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 16:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

