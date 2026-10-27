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27 Ekim Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

27 Ekim 2026 Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Kanal D’de Haysiyet, NOW’da Anne Yarısı, Star TV’de Tuzlu Kahve ve TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleriyle ekrana gelecek. İşte güncel TV rehberi...

27 Ekim Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri, haftanın ikinci gününde sevilen dizi, yarışma ve programların yeni bölümlerini takip etmek için 27 Ekim Salı TV yayın akışını araştırmaya başladı. Akşam kuşağında farklı türlerde yapımlar seyirci karşısına çıkarken, dizilerin yeni bölümleri ve eğlence programları da dikkat çekiyor.

TRT 1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:50 Teşkilat
  • 02:50 - 03:30 Seksenler
  • 03:30 - 05:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde
  • 06:05 - 07:15 Turgay Başyayla ile...
  • 07:15 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:30 - 14:10 Seksenler
  • 14:10 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Daha 17
  • 03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta
  • 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Daha 17
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Haysiyet

NOW Yayın Akışı

  • 00:00 - 03:00 Anne Yarısı
  • 03:00 - 05:30 Sevdam Karadeniz
  • 05:30 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Son Yaz
  • 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 15:00 Yeraltı
  • 15:00 - 17:30 Anne Yarısı
  • 17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 23:45 Anne Yarısı

SHOW TV Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:15 Sevdan Bir Ateş
  • 03:15 - 06:00 Bahar
  • 06:00 - 09:00 Baba
  • 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Bahar
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 21:45 Korkusuz Korkak

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 03:30 Dizi
  • 03:30 - 05:30 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 05:30 - 07:00 Baba Ocağı
  • 07:00 - 08:30 Aramızda Kalsın
  • 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
  • 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 Tuzlu Kahve

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 03:00 Güneşin Doğduğu Yer
  • 03:00 - 05:30 A.B.İ.
  • 05:30 - 08:00 Hercai
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Yüzde Yüz Futbol
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
  • 05:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:00 Gel Konuşalım
  • 12:00 - 16:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye

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