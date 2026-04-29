27 kilo verdi! Lizzo'nun süper minili doğum günü seçimi

Dünyaca ünlü şarkıcı Lizzo, 38. yaş gününü cesur tarzıyla kutladı. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren yıldız isim, “doğum günü kombini” olarak tercih ettiği iddialı mini elbisesiyle dikkat çekti.
Dört kez Grammy Awards kazanan Lizzo, TikTok’ta paylaştığı ağır çekim videoda straplez mini elbisesiyle poz verirken, stilini Euphoria dizisindeki Cassie karakterinin gelinlik sahnesine benzetti. Sarı kıvırcık peruk, büyük halka küpeler ve parti aksesuarlarıyla görünümünü tamamladı.
Gerçek adı Melissa Jefferson olan yıldız, son iki yılda disiplinli bir süreç geçirerek yaklaşık 27 kilo verdi. Vücut kitle indeksini düşüren ve yağ oranını azaltan Lizzo’nun bu değişimi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Doğum günü kutlamalarına Beverly Hills’teki lüks evinde başlayan Lizzo, günü Chateau Marmont’ta noktaladı. Kutlamalarda sevgilisi Myke Wright ve yakın arkadaşı SZA da yer aldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum