Halef Melek diziden ayrılıyor mu? Aybüke Pusat için karar verildi

Teşkilat dizisinden çıkarıldıktan sonra Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde başrol olan Aybüke Pusat için karar verildi. Halef: Köklerin Çağrısı sezon finali sonrası "Halef Melek öldü mü, neden ayrılıyor?" soruları araştırılmaya başlandı.

HALEF 35. BÖLÜM ÖZETİ

Süreç ne kadar sancılı geçmiş olsa da Serhat ve Yıldız’ın evlenmelerinin önündeki engeller birer birer ortadan kalkmıştır. Çıktıkları zorlu yol onları adım adım mutlu sona taşırken, Melek ise Serhat ile Yıldız’ın bir araya gelmemesi için son kozunu oynar. Ancak yapacağı hamle, hem kendisini hem de bebeğini büyük bir tehlikenin içine sürükler. Melek de annesi Sevde gibi mağarada mı doğum yapmak zorunda kalacaktır?

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AYBÜKE PUSAT NEDEN AYRILIYOR?

11 Haziran’da sezon finali yapacak olan Halef dizisinde Melek'in ölümü gündemde. Başrol olan Aybüke Pusat yeni sezonda dizide olmayacak. Peş peşe ayrılıkların yaşanacağı son bölümde Aybüke Pusat'ın ayrılık sebebinin dizide diğer iki başrolün gölgesinde kalması olduğu iddia edilmişti.

Şanlıurfa’da çekilen dizide Seda Akman, Sezin Bozacı, Hakan Dinçkol ve Emre Bulut da yeni sezonda olmayacak.