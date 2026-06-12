Çekimler bitti soluğu orada aldı! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal sevgilisiyle tatilde

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatil modunu açtı.

Sinem Ünsal kendisi gibi oyuncu sevgilisi Berk Cankat ile rotasını Uzak Doğu'ya çevirdi. Dinlenmek amacıyla Japonya'yı seçen ikili, bu seyahatle birlikte tatil sezonunu da açmış oldu.

Tokyo sokaklarını gezen çift; toplu taşımada, caddelerde ve ziyaret ettikleri mekânlarda objektif karşısına geçti.

YORUM YAĞDI

Sinem Ünsal'ın 3,8 milyon takipçili hesabından yayınladığı bu kareler, hayranlarından beğeni ve yorum aldı.

Sinem Ünsal'a; 'Şimdiden özledik seni', 'Çok güzelsin', 'Çok güzel fotoğraflar', 'Muhteşem bir tatil geçir' gibi yorumlar yapılıyor.