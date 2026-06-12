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Çekimler bitti soluğu orada aldı! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal sevgilisiyle tatilde

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği Alya karakteriyle büyük beğeni toplayan Sinem Ünsal dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatile çıktı. Sevgilisiyle Japonya'ya giden Ünsal'ın tatil karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

Çekimler bitti soluğu orada aldı! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal sevgilisiyle tatilde
Öznur Yaslı İkier

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatil modunu açtı.

Sinem Ünsal kendisi gibi oyuncu sevgilisi Berk Cankat ile rotasını Uzak Doğu'ya çevirdi. Dinlenmek amacıyla Japonya'yı seçen ikili, bu seyahatle birlikte tatil sezonunu da açmış oldu.

Çekimler bitti soluğu orada aldı! Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal sevgilisiyle tatilde 1

Tokyo sokaklarını gezen çift; toplu taşımada, caddelerde ve ziyaret ettikleri mekânlarda objektif karşısına geçti.

Çekimler bitti soluğu orada aldı! Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal sevgilisiyle tatilde 2

YORUM YAĞDI

Sinem Ünsal'ın 3,8 milyon takipçili hesabından yayınladığı bu kareler, hayranlarından beğeni ve yorum aldı.

Çekimler bitti soluğu orada aldı! Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal sevgilisiyle tatilde 3

Sinem Ünsal'a; 'Şimdiden özledik seni', 'Çok güzelsin', 'Çok güzel fotoğraflar', 'Muhteşem bir tatil geçir' gibi yorumlar yapılıyor.

Çekimler bitti soluğu orada aldı! Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal sevgilisiyle tatilde 4

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Uzak Şehir
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