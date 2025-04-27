27 Nisan Pazar 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunun son gününde televizyon başına geçip keyifli vakit geçirmek isteyenler için 27 Nisan Pazar 2025 yayın akışı merak konusu oldu. Ulusal kanallar birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programlarıyla izleyicilere zengin içerikler sunuyor. TRT1, Kanal D, Now TV (eski FOX), ATV, Star TV, Show TV ve TV8’in bugünkü yayın listelerinde neler var, hangi saatlerde hangi yapımlar ekrana geliyor? Cevabı detaylı TV yayın akışı listemizde!

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Gündem Ötesi, rutinin dışına çıkıyor ve tüm merak edilenleri araştırıyor. Dinler tarihi, evrenin gizemi, küresel ısınma, komplo teorileri, astronomi, sağlıklı yaşam metotları ve alternatif tıp gibi birbirinden ilginç konuların araştırıldığı programda, dünyanın gizemli tarihinin izi sürülüyor.

01:30 - 01:50

Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

Gündem Ötesi, rutinin dışına çıkıyor ve tüm merak edilenleri araştırıyor. Dinler tarihi, evrenin gizemi, küresel ısınma, komplo teorileri, astronomi, sağlıklı yaşam metotları ve alternatif tıp gibi birbirinden ilginç konuların araştırıldığı programda, dünyanın gizemli tarihinin izi sürülüyor.

01:50 - 04:20

Bir Zamanlar İstanbul

Ali ve arkadaşlarının uzun zamandır hazırlandıkları münazarada rakipleri Ali'nin sesini hayranlıkla dinlediği Seher'dir. Birbirine rakip iki genç hayatlarının iç içe geçeceğinden habersiz etkili bir tartışma yapar. Bu dikkat çekici münazara sonucunda okul yönetimi ikiliyi bir makale yazmak için bir araya getirir. Öte yandan, silah ticaretine başlayan Kenan Gencer'in adamı Celal, depo olarak kullanılmak üzere için İlyas Usta'nın çalıştığı atölyeyi almak ister. İlyas Usta'nın hayır cevabı kabul edilmez ve bir saldırı gerçekleştirilir.

04:20 - 05:25

3'te 3

Başarılı programları ile bilinen Pelin Çift’in sunduğu bilgi yarışması 3'te 3'te, Prof. Dr. Tufan Gündüz yorumları ve yarışmacılara yaptığı yardımlarla programa renk katmaya devam ediyor. Büyük ödülün 500.000 lira olduğu yarışmada yarışmacıların kazanmak için yapmaları gereken tek şey ise üst üste üç soruyu doğru cevaplayarak 3’te 3 yapmak... Yarışmacılara her 3’te 3 ten sonra “Tamam mı, devam mı?” sorusu soruluyor. “Tamam” diyen yarışmacı doğru cevapladığı son sorunun ödül miktarını alarak yarışmadan ayrılabiliyor. “Devam” diyen yarışmacı ise daha yüksek bir ödül miktarına ulaşmak için yarışmaya devam edebiliyor. Ayrıca yarışmacı yarışmanın herhangi bir anında önünde bulunan kırmızı butona basarak yarışmayı kendisi için sonlandırabiliyor. Yarışmacı böylelikle 3’te 3 yaparak ulaştığı son ödül rakamının yarısını kazanarak yarışmadan ayrılıyor.

05:25 - 06:20

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

06:20 - 08:30

Beni Böyle Sev

Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuğu olmasına rağmen mütevazı bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatına yön veren aşırı ilgisi ile yetişmiştir. Babası ise onun bir an önce okulunu bitirip şirketin başına geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoğraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayşem, Trabzon'dan İstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaşam enerjisi yüksek bir kızdır. Memleketinde köftecilik yapan babası Nail'den ilk kez ayrılmıştır. Ayşem, İstanbul'da amcası İlyas'ın yanında yaşarken yengesinin kendisini istemediğini öğrenince evden ayrılır. Ömer'le yolları da bu zor zamanlarında kesişir.

08:30 - 11:45

Alparslan: Büyük Selçuklu

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür.

11:45 - 13:00

Enine Boyuna

Türkiye ve dünya gündemine yüzeysel değil, derinlikli bir bakış... Zamanın ruhunu yakalayan gerçek analizler... Olayların arka planına ışık tutan entelektüel yaklaşımlar... Türkiye ve Dünya gündemi yeni konu ve konuklarla Enine Boyuna'da masaya yatırılıyor.

13:00 - 16:00

Yeni Hayat

Orhan'ın, kız kardeşleri ve çocukluk arkadaşı dışında kimsesi yoktur. Yıllarca çalıştığı işten atılınca yemek kursuna katılır ve bu esnada ses eğitimi alan Şirin'e aşık olur. Evlenmeye karar veren çiftin önünde bir engel vardır: Şirin'in babası.

16:00 - 17:30

Sakaryaspor-Erzurumspor

Trendyol 1. Lig Futbol Karşılaşması 36. Hafta

17:30 - 19:00

Kod Adı Kırlangıç

Yiğit Efe bilekliğin tüketen gücü sebebiyle yorgun düşmüştür. Kâbusları çoğalmış ve Hayalet'in müdahaleleriyle uyanık haldeyken dalıp gitmektedir. Hayalet, Yiğit Efe'ye antik kapının açılması yönünde baskı yapmaktadır. Yiğit Efe yüzünün görünmemesi ve sonrasında kimseler tarafından hatırlanmama tehlikesi altındadır. Aynı zamanda bileklik Yiğit Efe'nin kolunu tahrip etmekte ve kapının çağrılarına dayanamayıp bir an önce görevini yerine getirmek ister. Hayalet bu bilinçtedir ve Yiğit Efe'yi hemen gerçek odağa çekmek ister. Bunun yanında Selim ve Sevgi, Efsaneler'in sınıf arkadaşlarını aramaya devam ederler. Buldukları bir kişi, Hayalet ve siyah bilekliğin kötülüğünü ve gücünü tedirgin halde anlatır. Fakat Hayalet'in kimliğini yine de öğrenemezler. Yiğit Efe, gerçeklik ve rüya halinin bozulması üzerine Zeynep ve Tonguç'un yardımını alacaktır. Fakat Hayalet'in gücü Yiğit Efe'yi gerçeklikten koparacak seviyededir.

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Teşkilat

Kraliçe yaptığı hamleyle resmen kendi sonunu hazırlamıştır. Altay ve timi onu yakalamak için hazırlanır ve Kraliçe'nin telefon sinyalinin gösterdiği konuma doğru hareket eder. Altay, Kraliçe'nin peşindeyken Korkut da Hamdi ile birlikte Ejder'i almaya gider. Ancak ne olursa olsun deşifre olmamak için önlemlerini sürdürmektedir. Ejder, Kraliçe'yi ülkeden çıkarmaya çalışırken Altay ve Korkut onları takiptedir. Altay en büyük düşmanıyla yüzleşmeye adım adım yaklaşmaktadır.

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:30

Mega Piton Yaratığa Karşı

Dev pitonlar timsah popülasyonunu tehdit ederken, Florida Everglades'de büyük bir kriz ortaya çıkar.

02:30 - 04:00

Yargı

Ilgaz, kendisine bir cinayet vakası olarak getirilen; çöp konteynırında bulunan bir kadına ait cesedin, ailesine vurduğu sarsıcı darbeye hazırlıksız yakalanır. Kardeşi Çınar bu dosyanın baş zanlısı olarak görülmektedir. Ilgaz’ın kardeşini kurtarmak için iyi bir avukata ihtiyacı vardır, bu yüzden zorlu bir kararın eşiğine gelir. Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz; buluşacaklarını hiç ummadıkları bu dönüm noktasında, bugüne kadar vazgeçilmez sandıkları doğrularını sorgularken; aynı zamanda kendilerini yüzmeyi bilmedikleri bir sırlar denizinde çırpınırken bulacaklardır.

04:00 - 05:00

Müzik Arası

Sevilen sanatçıların video klipleri ekrana geliyor.

05:00 - 07:00

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

07:00 - 08:30

Kavak Yelleri

Mutlu ve güvenli ailesinden kopup kendi yolunu bulmaya, büyümeye çalışan Deniz; idealist, güçlü, maddi zorluklara rağmen okuyan, hayata karşı sert görünmeye çalışan hassas Aslı; rahat ve esprili tavırlarıyla içindeki acıyı saklamaya çalışan Efe. Ve ayrık otu, isyankar Mine. Bu dört gencin sıkı dostlukları, ilk aşkları, okulda yaşadıkları, aşmaya çalıştıkları aile sorunları hepimize tanıdık gelecek.

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 13:00

Magazin D Pazar

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

13:00 - 13:45

Evrim Akın İle Ev Gezmesi

Renkli kişiliği ve hoş sohbeti ile izleyicilerin her daim beğenisini kazanan Evrim Akın, birbirinden ünlü isimlerin evlerini gezerek çok özel yaşantılarına tanık oluyor. Yaşam alanlarını çok merak ettiğimiz magazin dünyasının en sevilen isimlerinin evdeki yaşantılarına, mutfaklarına, salonlarına, giyinme odalarına konuk olmaya hazır mısınız?

13:45 - 14:45

Arda ile Omuz Omuza

Ünlü isimler, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarının gözler önüne seriyor.

14:45 - 16:30

İnci Taneleri

Azem'in yaşam ağacı eklenen yeni dallarla beraber büyümeye hazırlanıyordur. Bu esnada Nehir hayatının en zor sınavındadır. Azem ve Cihan tüm güçleri ile Nehir'in yanında olmak için ellerinden geleni yapmaya hazırdır. Dilber artık Yıldız ile hayal ettikleri girişim için somut bir adım atmaya karar verir. Ferda geçmişten hiç haberi yokken, hastalığı nedeniyle geleceğinden de umudunu kesmek üzeredir. Azem bu genç adamın yaşamı için çocuklarıyla, karşı karşıya gelmeyi göze alır. Ama bu Cihan için en zor kararlardan biri olacaktır.

16:30 - 19:00

Eşref Rüya

Eşref'in Nisan'la derinleşen ilişkisinde Kadir'in rakip olarak karşısına çıkması, Eşref'in dengesini alt üst eder. Bu sırada Nisan'ın Eşref'e yakınlığı Gürdalların dikkatini çekince Nisan, ifşa olma riskiyle karşı karşıya gelir. Eşref, Nusret'le arasındaki husumeti bitirmek için ikna olduğu sırada sürpriz bir gelişmeyle tüm gemileri yakmaya karar verir. Eşref'in son hamlesi bu sefer yalnızca kendini değil, yakınlarını da ateşe atmasına sebep olacaktır.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Doğu Ekspresinde Cinayet

1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur. Trende çok sayıdaki yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot da vardır. Trenin kara saplanıp durması, Poirot'a yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir.

22:30 - 00:15

Kod Adı: Londra

Dünyanın en güçlü liderlerinin katılacağı bir cenaze töreni, gelmiş geçmiş en yüksek güvenlikli organizasyon olma özelliği taşımaktadır. Liderlerin gelmeye başlamasından kısa bir süre sonra, Londra’da bombalar patlamaya başlar. Asher, Banning, ve Jacobs silahlı çatışmalar ve patlamaların ortasında kalırlar. Londra polisi ve silahlı kuvvetleri açığa çıkar ve iletişim kaynakları çöker. Tek başına olayların göbeğinde kalan Banning, Başkan Asher’ın can güvenliğinden sorumlu olmakla beraber bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek durumundadır.

NOW Yayın Akışı

00:30 - 03:30

Şakir Paşa Ailesi

Büyükada'daki görkemli köşkte, otoriter Şakir Paşa ve ailesine bağlı, fedakâr eşi İsmet Hanım'ın liderliğindeki aile, uzun süredir yurtdışında olan oğulları Cevat'ın dönüşüyle çalkalanır. Cevat, yanında İtalyan eşi ve bebeğiyle gelirken, bu ziyaret aile içinde eski hesapları ve derin çatışmaları gün yüzüne çıkarır. İsmet Hanım'ın sevinci ve Şakir Paşa'nın soğuk karşılaması, aileyi bekleyen büyük krizlerin habercisidir. Bu kavuşma, köşkün ihtişamlı duvarları ardında saklanan sırların ortaya çıkacağı yeni bir dönemin başlangıcıdır.

03:30 - 05:45

Her Yerde Sen

Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir ile Selin birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.

05:45 - 08:30

Kefaret

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

08:30 - 11:15

Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

11:15 - 11:20

Ekonomi Arası

Uzman konuklarla, ekonomideki ve para piyasalarındaki son dakika gelişmelerinin yanı sıra, ekonomide son dönemin en çok ilgi çeken konularından kripto para konuşuluyor.

11:20 - 13:00

Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

Benden Söylemesi, gündelik hayata dair yeni, güncel ve ilginç, hayatın içinde ne varsa izleyiciye sunuyor. Beslenme tüyolarından, güzellik haberlerine, magazin, kültür sanat ve televizyon dünyasından haberlere kadar geniş bir yelpazede konular işleniyor. Hiç düşmeyen temposuyla “Benden Söylemesi” izleyiciye kimi zaman uzman ve ünlü konuklarıyla, kimi zamansa ilginç VTR’leriyle dolu dolu bir 45 dakika vaat ediyor. Bilinmeyen yönleriyle ve farklı yüzleriyle bir sanatçı, bir haberci veya başarılı bir iş insanının hiç bilinmeyen bir yeteneği de “Benden Söylemesi” programında yer alıyor.

13:00 - 16:00

Kızıl Goncalar

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen evlat söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

16:00 - 19:00

Hudutsuz Sevda

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir.

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:30

Şakir Paşa Ailesi

Büyükada'daki görkemli köşkte, otoriter Şakir Paşa ve ailesine bağlı, fedakâr eşi İsmet Hanım'ın liderliğindeki aile, uzun süredir yurtdışında olan oğulları Cevat'ın dönüşüyle çalkalanır. Cevat, yanında İtalyan eşi ve bebeğiyle gelirken, bu ziyaret aile içinde eski hesapları ve derin çatışmaları gün yüzüne çıkarır. İsmet Hanım'ın sevinci ve Şakir Paşa'nın soğuk karşılaması, aileyi bekleyen büyük krizlerin habercisidir. Bu kavuşma, köşkün ihtişamlı duvarları ardında saklanan sırların ortaya çıkacağı yeni bir dönemin başlangıcıdır.

23:30 - 02:15

Kızıl Goncalar

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen evlat söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

SHOW TV Yayın Akışı

02:15 - 04:45

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

04:45 - 08:00

Bahar

Bahar, ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan kusursuz görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un başka bir yüzüyle karşılaşır. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişir. Bu süreçte Evren, her anlamda Timur'un rakibi olarak Bahar'ın hayatına girer. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik olaylara neden olur.

08:00 - 10:00

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

10:00 - 13:00

Pazar Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Pazar Sürprizi'nde...

13:00 - 14:45

İyi Aile Çocuğu

Doğdukları gün anne ve babaları öldürülen ikiz kardeşler Kemal ve Cemal, bir cami avlusuna bırakılır. Her biri farklı insanlar tarafından evlat edinilir. Kardeşler birbirinden habersiz büyür. Cemal namlı bir kabadayı, Kemal ise banka memuru olur. Bir kardeşin hissettiklerini aynı şekilde diğer kardeş de hissetmektedir. Yıllar sonra karşılaşmalarından doğan karışıklık ikisinin başına da türlü belalar açacaktır.

14:45 - 18:25

Deha

Matematik dehası Devran, doktora tezinde çığır açan bir teorem ortaya koyduktan sonra üniversiteden burs alarak çocukluk aşkı Esme ile Amerika'ya gitme planları yapmaktadır. Fakat herkesin konuştuğu bu başarıyı yalnızca tek bir kişinin duymasını arzulamaktadır: yıllar önce onu ve ailesini terk edip giden babası İskender. Kendine rağmen Devran ailesini İskender'den uzak tutmaya çalışırken en küçük kardeşi Boran'ın ona kapılmasına engel olamaz. İskender'in ise yıllar sonra karşısına çıkan oğlu Boran için farklı bir amacı vardır. Boran'ın İskender'in dünyasına girmesiyle Devran'ın planları değişmek zorunda kalır.

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Deha

Cesur'un Ceylan için kendini feda etmesi Devran'ın ona borçlandığını hissetmesine neden olur. Cesur'u iyileştirmek için aile evine getirir. Aynı anda İmre'nin de eve gelmesi evdeki dengeyi değiştirecekken Devran, İmre konusunda son noktayı koyar. Cesur'un İhsan'la yaptığı anlaşma İskender'i de etkileyince İskender işleri lehine çevirmek için beklenmedik bir anlaşma yapar. Karahan bir yandan yaptığının sonucu olarak İhsan'dan saklanırken Devran'ın karşısına çıkar. Devran ise Gülce'ye verdiği söz yüzünden elini kirletmeden Karahan'dan kurtulmak zorundadır.

STAR TV Yayın Akışı

02:00 - 03:30

Arabesk

Şener bir yanaşmanın oğludur ve ağanın kızı Müjde'ye aşıktır. Müjde de onu seviyordur. Fakat Müjde'nin babası Şener'e kızını vermeyi asla istemez. Bu arada Kaya da Müjde'ye aşıktır. Müjde ile Şener kaçmayı planlamış fakat bunu Kaya Müjde'nin babasına söylemiştir. Bunun üzerine Müjde’nin babası Şener’e para teklif etmiş fakat Şener paraları ağanın yüzüne atmıştır. Fakat bundan Müjde’nin haberi olmaz. Şener'in onu para için bıraktığını zanneder. Müjde artık Kaya ile evlendirilmiştir fakat düğün günü kaçar. Şener de İstanbul’da meşhur olmuştur.

03:30 - 05:30

Sefirin Kızı

Yoksul bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

05:30 - 07:00

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

07:00 - 08:15

İki Aile

Oğuz 45 yaşında iyi para kazanan bir reklamcıdır. Karısı öldükten sonra üç kızına hem annelik hem de babalık yapmıştır. Her şey Oğuz'un eskiden babaannesine ait olan ve çocukluğunun geçmiş olduğu iki katlı evi satın alması ile başlar. Eda 35 yaşında, kendisini sekreteriyle aldatan başbelası kocasından boşanmış, 2 çocuklu bir kadındır. O da tıpkı Oğuz gibi yeni bir hayata yeni bir evde başlamanın hayallerini kurmaktadır. Ferit 27 yaşında Adanalı zengin ailenin hayta oğlu. Kumar borcu yüzünden babasına ait köşkü sahte vekaletle satışa çıkartır. Eda ve Oğuz'a ayrı ayrı evi satar ve ortalık karışır...

08:15 - 09:00

Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

Alanında uzman konuklar ile sağlık önerileri ve yepyeni tedavi yöntemleri...

09:00 - 11:00

Sahipsizler

Bala ve Rıfat, altı çocuklarıyla birlikte bir ormanda küçük ama mutlu bir hayat kurmuştur. Her şey yolunda gidiyor derken geçmişten çıkıp gelen acımasız bir düşman, bu güzel ailenin mutluluğunu paramparça eder. Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet ve Balım Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, peşlerindeki adamlardan kaçarken kendilerini bir kamyonun kasasında İstanbul'a doğru giderken bulurlar. Fakat tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir.

11:00 - 12:00

Tülin Şahin ile Moda

Bu hafta Tülin Şahin ile Moda, İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, olası bir afet durumunda nasıl davranmamız gerektiği üzerine önemli bilgiler sunuyor. Tülin Şahin, izleyicilerle birlikte deprem çantası hazırlıyor ve acil durumlarda gerekli malzemeleri sıralıyor. Programda ayrıca, Modern Romantikler koleksiyonu ile ünlü Amerikan lüks markasının şıklığı gözler önüne seriliyor. Tülin Şahin, Demet Sabancı Çetindoğan'ın öncülüğünde geliştirilen kök hücre destekli eksosomlu kozmetik ürünlerini keşfe çıkıyor.

12:00 - 14:20

Vahe ile Evdeki Mutluluk

Vahe, Türkiye’nin her yerinden gelen başvuruları değerlendiriyor ve evleri yenilemeye devam ediyor. Vahe Kılıçarslan, her hafta, ülkemizin farklı bir iline gidip, şehrin tarihi kültürel özeliklerini, yöresel lezzetlerini tanıtıyor ve o ilde bir ailenin evini baştan aşağı yeniliyor.

14:20 - 15:30

Bir Şansım Olsa

Bir Şansım Olsa, izleyicilere pişmanlıklarla dolu gerçek yaşam hikayeleri sunuyor. Geçmişte aldıkları kararların yanlış olduğunu fark eden ve ikinci bir şans arayan kişilerin hikayeleri ekrana geliyor. Her bölümde, hayatlarındaki pişmanlıklarla yüzleşen bu insanların içsel çatışmalarına, umutlarına ve hayal kırıklıklarına yer veriliyor.

15:30 - 19:00

Kral Kaybederse

Çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, aradığı iş fırsatını Kenan'ın mekânında bulur. Hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:30

Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle ekrana geliyor. 5 yeni skeçle ekrana gelecek olan bölümün skeçleri şöyle: Rap-X 200, Erkek Yurdu 15, Açın Kapıyı 21, Kısadan Hisse 6, ÇGH Erkekleri.

23:30 - 02:00

Kral Kaybederse

Çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, aradığı iş fırsatını Kenan'ın mekânında bulur. Hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00

Sustalı Ceylan

Yusuf'un tedavi masraflarını karşılayabilmek için Bekri'nin yasadışı iş teklifini kabul eden Ceylan, kararlıdır. Oğlunun eski sağlığına kavuşması için her şeyi göze almıştır. Ferhat'ın tüm çabalarına rağmen vazgeçmez; vazgeçemez Ceylan... Sonunu bile bile, yaşadığı acıları geri bırakıp oğlu ile yepyeni bir hayat kurabilmek umuduyla, bu karanlık dünyaya adım atar. Dönüşü yoktur artık! Daha ilk görevinde büyük bir tehlike ile yüzleşip ölümle burun buruna gelir. Bekri Vezirli'nin güvenini kazanmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır.

03:00 - 05:50

Bir Gece Masalı

Canfeza'nın abisinin Raşit ile bağlantısını öğrenmesi; Mahir ile arasında yeni bir işbirliği doğurur. İkili haftalardır süren problemlerini Urfalı ve Şehrazad gibi çözerken, bir yandan da aşk tazeler. Kırdıklarını onaran sadece ikisi değildir. Sare de annesi ve abisindeki garipliği fark eder ve hem hatalarını onarmaya çalışır hem de Mahir ve Canfeza'ya ummadıkları bir ipucu verir. Mahir ve Canfeza'nın birlikte hareket etmesi Ozan'ın planlarını bozmaktadır. İkilinin iş birliğinden habersiz olan Ozan, panikle yanlış hamle yaparak Gökçe'yi eve getirir. Mahir ve Canfeza ise kızı bulmak için büyük bir risk alarak gizlice Ozan'ın evine girer.

05:50 - 07:30

Hercai

Midyat’a İstanbullu bir iş adamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder. Ardından torunu Reyyan’ı da ister. Ancak yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır. Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil... Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlarından habersizdir. İki erkek arasında verilecek karar merakla beklenirken, gelen haber Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkiler. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı iş adamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi?

07:30 - 10:00

atv’de Hafta Sonu

Türkiye'den ve dünyadan en önemli, en ilgi çekici ve en renkli haberler aktarılıyor. Gündemdeki haberlerin yanı sıra öne çıkamayan gelişmelere de yer veriliyor.

10:00 - 11:20

Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İslam dini ile ilgili merak edilen her şeyi ayet ve hadisler ışığında açıklıyor. Hatipoğlu, dinle ilgili çok önemli bilgiler sunuyor. Programın bu haftaki konuları şöyle: Mehir nedir? Mehir miktarı neye göre belirlenmeli? Mehir'i belirlenmeyen nikah geçersiz mi sayılır?

11:20 - 12:10

Dizi TV

Sevilerek izlenen dizilerden ilginç bölümler, merak edilen gelişmeler ve oyuncularla ilgili özel haberler Dizi TV'de... Programda eski dizilerden de bölümler yayınlanıyor.

12:10 - 15:30

Can Borcu

Handan ve Mehmet'in ilişkisi en saf haliyle sürmektedir. Çocuklarına yakalanmaktan son anda kurtulduklarını düşünürler; ancak Rüzgar, onları görmüştür. Bu defa sessizce hareket eden Rüzgar'ın niyeti açıktır: onları ayırmak... Üstelik bu ilişkiye karşı çıkanlara Doğa da katılır. Aralarındaki gerilim, çocuklar arasında büyük bir kavgaya yol açar. Handan ve Mehmet'i yeniden zorlu bir sınav beklemektedir. Doğa, Defne ve Rüzgar arasındaki gerilim giderek büyür ve sonunda herkesi içine çeken bir krize dönüşür. Ateş'in de dahil olmasıyla ortalık karışır. Kaosun sonunda ise Doğa, herkesi şoke eden bir hamle yapar.

15:30 - 19:00

Sustalı Ceylan

Yusuf'un tedavi masraflarını karşılayabilmek için Bekri'nin yasadışı iş teklifini kabul eden Ceylan, kararlıdır. Oğlunun eski sağlığına kavuşması için her şeyi göze almıştır. Ferhat'ın tüm çabalarına rağmen vazgeçmez; vazgeçemez Ceylan... Sonunu bile bile, yaşadığı acıları geri bırakıp oğlu ile yepyeni bir hayat kurabilmek umuduyla, bu karanlık dünyaya adım atar. Dönüşü yoktur artık! Daha ilk görevinde büyük bir tehlike ile yüzleşip ölümle burun buruna gelir. Bekri Vezirli'nin güvenini kazanmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kardelenler

Arif'in Koray yüzünden yaralanması ve beraberinde gelişinde olaylar, Korkmaz ailesi için yeni bir mücadelenin başlangıcı olur. Gülcan ile Fatoş, karşılarına çıkan fırsatla geleceklerini güvence altına almak isterken; Kahraman ile Raci, anneleri Hicran'a beklenmedik bir sürpriz yaparlar. Yankı, Aysel ile barışmak için komik bir durumun içine düşer. Koray'la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Fatoş, hiç ummadığı bir durumla karşılaşırken, Korkmaz ailesi yaşanan tüm acılara ve zorluklara rağmen yine bir aradadır.

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

01:30 - 03:30

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

03:30 - 06:30

Yabancı Sinema

Sinema tutkunları için dünya sinemalarından özlediğiniz en güzel filmler ve beğeni toplamış yapıtlar ekrana geliyor. 50'li yıllardan günümüze bir nostalji rüzgarı esiyor.

06:30 - 08:00

Dizi

08:00 - 08:45

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

08:45 - 10:00

Gençlik Rüzgarı

Yılların ve hayatın zor şartlarının yorduğu kendisini ihmal etmiş kadınlar, her bölümde uzman doktor ve alanında deneyimli isimlerle birlikte değişim yolculuğuna çıkıyor.

10:00 - 14:15

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

14:15 - 16:30

İşte Benim Stilim

Yarışmacılar tüm hafta boyunca stilleri ile jürinin karşısına çıkıyor, jüri tarafından tarzı en çok beğenilen yarışmacılar haftanın finaline avantajlı olarak başlıyor. Her gün verilen konseptlere uygun giyinen yarışmacılar, ünlü konuklar eşliğinde yapılan haftanın finalinde ise büyük heyecan yaşıyor.

16:30 - 20:00

Survivor Panaroma

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Yarışmada bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Dokunulmazlık oyunundan sonra ada konseyinde buluşacak olan yarışmacılar kimlerin adını söyleyecek?