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Kızılcık Şerbeti Sevtap döndü! Neslihan Yeldan paylaştı

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın annesi Sevtap karakterine hayat veren Neslihan Yeldan yeni sezon öncesi apar topar kadrodan çıkarıldı. Senarist değişimi sonrası diziye dönen Yeldan son paylaşımıyla dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti Sevtap döndü! Neslihan Yeldan paylaştı
Nebahat Kübra Akalın

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın annesi Sevtap karakterine hayat veren Neslihan Yeldan yeni sezon öncesi diziden apar topar gönderilmişti.

Oyuncu diziden ayrılmasıyla ilgili "Kırıldım ve sinirlendim. Çünkü benim bir suçum yok karakterin ortadan bir anda yok olmasıyla. Hani onun güzel bir sonu olmalıydı. Bir de ben bir diziye girerim. Sonuna kadar giderim, devam ettiririm. Severek de bağlandığım bir karakter Sevtap..." demişti.

Kızılcık Şerbeti Sevtap döndü! Neslihan Yeldan paylaştı 1

Kızılcık Şerbeti'nde senaristler değişince Sevtap karakteri de geri döndü. Yeldan sete dönüşünü bir paylaşımla duyurdu.
Kızılcık Şerbeti Sevtap döndü! Neslihan Yeldan paylaştı 2

Başarılı oyuncu paylaşımına "Yarım kalmış bir dansımız, kapanmamış hesabımız vardı. Çok keyifle oynadığım, ismini koymama izin verdikleri karakterim Sevtap neşesi, aşkı, tutkuları, leoparı ile geri geldi. E hoşgeldin çiçeğim" notunu düştü.

Sosyal medyada oyuncunun paylaşımına seyirciden beğeni yağdı.

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Kızılcık Şerbeti
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