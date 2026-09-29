28 Eylül reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu

Dün gece Türkiye'de televizyon izleyicileri farklı içeriklerin keyfini çıkardı. Reyting sıralamaları da gözler önüne serildi. ATV ve Kanal D kanalları arasındaki rekabet dikkat çekti. Öncelikle en yüksek reytinge sahip program Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi karşılaşması oldu. ATV’de yayınlanan bu maç, izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İkinci sırada Kanal D’nin "Uzak Şehir" dizisi yer aldı. Dizi, dram ve aşk unsurlarıyla birleşti. İzleyicilerin beğenisini kazandı. Bu programın ardından ATV’deki "Altı Üstü İstanbul On Gösterim" kısa ama etkili bir yayın yaptı.

Kanal D’nin "Uzak Şehir (Özet)" programı, dizinin en önemli anlarını sundu. Bu durum izleyicileri etkiledi.

Bu program hemen ardından "Altı Üstü İstanbul Özel" bölümü yayınlandı. İzleyicilere ilgi çekici içerikler sunarak dikkat çekti.

Son olarak "Milli Maça Doğru" programı, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. İzleyicilerin tercihleri ve televizyon dünyasındaki dinamikler bir kez daha gözler önüne serildi. ATV ve Kanal D gibi önde gelen kanallar, sundukları içeriklerle izleyici ilgisini çekmeye devam ediyor.

28 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI



| Sıra | Program | Kanal | Başlama Saati | Bitiş Saati |

| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |

| 1 | TURKIYE-ITALYA UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI | ATV | 21:34:35 | 24:15:47 |

| 2 | UZAK SEHIR | KANAL D | 20:40:08 | 23:28:47 |

| 3 | ALTI USTU ISTANBUL ON GOSTERIM | ATV | 20:32:33 | 20:44:21 |

| 4 | UZAK SEHIR (OZET) | KANAL D | 20:00:44 | 20:39:57 |

| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:58 | 12:59:46 |

| 6 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21:20 | 18:45:53 |

| 7 | ALTI USTU ISTANBUL OZEL | ATV | 19:59:28 | 20:32:33 |

| 8 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00:07 | 19:59:56 |

| 9 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:56 | 19:50:29 |

| 10 | MILLI MACA DOGRU | ATV | 20:46:08 | 21:20:32 |

Kaynak: TİAK