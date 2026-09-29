Yasemin Ergene'nin eski eşi İzzet Özilhan kazadan sonra ilk kez görüntülendi! Son hali ortaya çıktı

İzzet Özilhan ile Yasemin Ergene'nin 14 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırması magazin manşetlerinde uzun süre yer almıştı.

Geçtiğimiz ay ciddi bir motosiklet kazası geçiren iş insanı İzzet Özilhan'dan ilk görüntü geldi. Ünlü iş insanının son durumunu, yakın arkadaşı Mert Ersin sosyal medyada paylaştı.

**YÜRÜTEÇ DESTEĞİYLE AYAKTA

Paylaşılan fotoğrafta, Özilhan'ın tedavisinin ardından ayağa kalkabildiği ancak henüz tam olarak toparlanmadığı görüldü. Ünlü iş insanının "walker" (yürüteç) desteğiyle ayakta durduğu anlar dikkat çekti.

Bu kare, Özilhan'ın iyileşme sürecinin devam ettiğini gözler önüne sererken, Mert Ersin paylaşımına "Allah İzzet'imi bize bağışladı. Geçmiş olsun kardeşim" notunu düştü.