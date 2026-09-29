Motovlogcu Dayı motor kazasında hayatını kaybetti! Saatler önce paylaşmış...

İzmir-Çanakkale kara yolunun Dikili ilçesi Kıratlı Mahallesi Makaron Çiftliği mevkiinde dün saat 20.30 sıralarında kaza meydana geldi.

MOTOVLOGCU DAYI'DAN ACI HABER

İzmir'den Çanakkale yönüne giden Cumhur Kahriman (46) yönetimindeki motosiklet, önünde giden bir taşımacılık firmasına ait plakası henüz tespit edilemeyen tıra arkadan çarptı.

MOTOSİKLET VE TRAFİK GÜVENLİĞİ ÜZERİNE VİEDEOLAR ÇEKİYORDU

Motosiklet ve trafik güvenliği üzerine hazırladığı videolar ve 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan sanal medya içerik üreticisi Kahriman, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cumhur Kahriman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kahriman'ın cenazesi, jandarmanın olay yerindeki incelemesini ardından Dikili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Jandarma, kazanan ardından durmayıp, yoluna devam eden TIR'ın plakasının tespit edilip, şoförünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖLÜMÜ MOTOSİKLET CAMİASINI YASA BOĞDU

Motosiklet camiasında sevilen ve tanınan bir isim olan Cumhur Kahraman, sosyal mecralarda özellikle motosiklet sürüşü, trafik kuralları ve yol güvenliği üzerine hazırladığı eğitici ve bilgilendirici videolarla dikkat çekiyordu.

YouTube platformunda "Motovlogcu Dayı" adıyla yürüttüğü kanalında binin üzerinde içerik üreten Kahraman'ın, 41 bin 500 abonesi ve 35 milyonun üzerinde izlenmesi bulunuyordu. Fenomenin Instagram hesabında ise 117 bin takipçisi bulunuyordu.

SON PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Fenomenin vefatından saatler önce, takipçileriyle paylaşacağı yeni videosu için "Yakında" notuyla yayınladığı Instagram hikayesi yürek yaktı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acı haberin ardından sosyal medyada binlerce takipçisi ve motosiklet tutkunu taziye mesajları paylaştı. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı