28 Mart Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

28 Mart 2026 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:55 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 02:55 - 05:30 Benim Adım Melek
- 05:30 - 06:15 Yedi Numara
- 06:15 - 08:40 Kalk Gidelim
- 08:40 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
- 10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde
- 11:40 - 12:00 Yaşam Başka Yerde
- 12:00 - 15:00 Taşacak Bu Deniz
- 15:00 - 17:50 Teşkilat
- 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Uzak Şehir
- 03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 - 07:00 Zalim İstanbul
- 07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
- 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 - 16:15 Arka Sokaklar
- 16:15 - 19:00 Eşref Rüya
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 01:45 Transit
- 01:45 - 04:00 Kızılcık Şerbeti
- 04:00 - 05:00 Yasak Aşk
- 05:00 - 08:00 Sandık Kokusu
- 08:00 - 10:00 Gelin
- 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 - 15:00 İnatçı
- 15:00 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show
STAR TV Yayın Akışı
- 00:00 - 02:30 Dizi
- 02:30 - 05:00 Sefirin Kızı
- 05:00 - 07:00 Aramızda Kalsın
- 07:00 - 09:00 Sefirin Kızı
- 09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 11:00 - 14:00 Erkenci Kuş
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 16:30 Dizi
- 16:30 - 19:00 Dizi
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 02:20 İkizler Projesi
- 02:20 - 04:00 Teknede Dehşet
- 04:00 - 06:00 Gözleri KaraDeniz
- 06:00 - 07:30 Aile Saadeti
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 13:00 Dizi
- 13:00 - 16:00 Dizi
- 16:00 - 19:00 Dizi
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 22:00 Kirpi Sonic
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 05:30 Zahide Yetiş'le Tadımız...
- 05:30 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
- 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
- 16:30 - 19:00 Survivor Panorama
