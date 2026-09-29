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29 Eylül Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

29 Eylül salı günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, program ve yarışmalar izleyiciyle buluşacak. Bu akşamı ekran başında geçirmek isteyenler, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 29 Eylül 2026 salı günü kanalların yayın akışı...

29 Eylül Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri, 28 Eylül salı günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağını merak ediyor. Günün erken saatlerinden gece kuşağına kadar TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in yayın akışı belli oldu.

TRT 1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:40 Teşkilat
  • 02:40 - 03:30 Seksenler
  • 03:30 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
  • 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
  • 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:10 Seksenler
  • 14:10 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:15 Gelinim Mutfakta
  • 04:15 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Üç Kız Kardeş
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:30 Haysiyet

NOW Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:30 Ömür Usta
  • 04:30 - 05:15 İnadına Aşk
  • 05:15 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Son Yaz
  • 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 13:30 Ömür Usta
  • 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 - 19:00 Anne Yarısı
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:15 Anne Yarısı

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 03:30 Muhtemel Aşk
  • 03:30 - 06:00 Kızılcık Şerbeti
  • 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
  • 09:00 - 12:30 Muhtemel Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 23:00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 03:00 Başkalarının Hayatı
  • 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 05:00 - 07:00 İki Aile
  • 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Altı Üstü İstanbul
  • 03:00 - 05:30 A.B.İ.
  • 05:30 - 08:00 Gözleri KaraDeniz
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
  • 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 11:30 Doktor Aksoy
  • 11:30 - 16:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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