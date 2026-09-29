29 Eylül Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri, 28 Eylül salı günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağını merak ediyor. Günün erken saatlerinden gece kuşağına kadar TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in yayın akışı belli oldu.

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 02:40 Teşkilat

02:40 - 03:30 Seksenler

03:30 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde

06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...

07:30 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:10 Seksenler

14:10 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:30 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:15 Gelinim Mutfakta

04:15 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Üç Kız Kardeş

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:30 Haysiyet

NOW Yayın Akışı

02:00 - 04:30 Ömür Usta

04:30 - 05:15 İnadına Aşk

05:15 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Son Yaz

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Ömür Usta

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 19:00 Anne Yarısı

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:15 Anne Yarısı

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 03:30 Muhtemel Aşk

03:30 - 06:00 Kızılcık Şerbeti

06:00 - 09:00 Siyah Kalp

09:00 - 12:30 Muhtemel Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Kızılcık Şerbeti

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 03:00 Başkalarının Hayatı

03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 - 07:00 İki Aile

07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Altı Üstü İstanbul

03:00 - 05:30 A.B.İ.

05:30 - 08:00 Gözleri KaraDeniz

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı