Usta tiyatrocudan acı haber! Ali Hürol hayatını kaybetti

Tiyatro, dizi ve seslendirme dünyasının kıymetli isimlerinden Ali Hürol, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kalp rahatsızlığı ve sağlık sorunları olan Hürol’un vefat haberini 2021’de aramızdan ayrılan usta oyuncu Sezai Aydın‘ın oğlu Arda Aydın duyurdu.

Arda Aydın amcası gibi gördüğü Ali Hürol’a şu sözlerle veda etti: “Çok sevgili canım Amcam, Mert’in ve Zeyno’nun babası, Ferhunde Teyzemin 52 yıllık hayat arkadaşı yoldaşı, babamın en yakın dostlarından biri Ali Hürol dünya değiştirdi.

Üstümde çok emeği hakkı var, ödenmez. Nasıl bir tiyatrocu olduğunu çocukları ve tüm birlikte çalıştığı rol arkadaşlarının çocuklarının bu mesleğe tutkuyla bağlanmasından anlarsınız. Hepimizi korur kollar, kendi çocuklarından ayırt etmezdi. Yattığı yerde huzur bulsun. O’nu en son Antalya Altın Portakal’da seslendirme sergisinde Serdal Güzel’in çektiği kendi fotoğrafı önünde çekmiştim. Hoşçakal Amca. Babama ve tüm amcalarıma selam…”