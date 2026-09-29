‘Yerli Adriana Lima’ Fatmagül Fakı Lafçı yeniden gözaltında!

Survivor yarışmasıyla tanınan ve “yerli Adriana Lima” lakabıyla bilinen Fatmagül Fakı Lafçı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın 3. dalga operasyonu kapsamında 25 Eylül’de 6 kişiyle birlikte gözaltına alınan Fatmagül Fakı Lafçı, daha sonra serbest bırakılmıştı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan ve kamuoyunda “yerli Adriana Lima” olarak anılan Fatmagül Fakı Lafçı, soruşturma kapsamında bugün yeniden gözaltına alındı. Lafçı’nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

25 Eylül’deki operasyonun ardından, Lafçı’nın eşinin verdiği ifadelerin ardından serbest bırakıldığı belirtilmişti. Yeniden gözaltına alınan Lafçı’nın emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.