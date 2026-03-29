29 Mart Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

29 Mart 2026 Pazar TV yayın akışı belli oldu. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 ekranlarında bugün birbirinden farklı dizi, film ve programlar izleyiciyle buluşuyor.

Televizyon izleyicileri “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 29 Mart 2026 Pazar günü için TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 yayın akışları merak konusu oldu. Gün boyu kuşak programları, yarışmalar ve akşam saatlerinde öne çıkan yapımlar izleyicilere geniş bir içerik yelpazesi sunuyor.

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:30 - 01:50 Pelin Çift İle Gündem...
  • 01:50 - 04:05 Cennetin Çocukları
  • 04:05 - 05:00 Hayallerinin Peşinde
  • 05:00 - 07:25 Kalk Gidelim
  • 07:25 - 08:30 Portreler: Kayahan
  • 08:30 - 11:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
  • 13:00 - 14:00 Yurda Dönüş
  • 14:00 - 17:30 Gönül Dağı
  • 17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 23:55 Teşkilat

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 The Traitors Türkiye
  • 02:30 - 04:00 Şuursuz Aşk
  • 04:00 - 05:15 Müzik Arası
  • 05:15 - 07:00 Zalim İstanbul
  • 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 12:45 Magazin D Pazar
  • 12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi
  • 13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza
  • 14:45 - 19:00 Uzak Şehir
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Eşref Rüya

SHOW TV Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:45 Kızılcık Şerbeti
  • 03:45 - 05:00 İnatçı
  • 05:00 - 08:00 Sandık Kokusu
  • 08:00 - 10:00 Meryem ve Oğulları
  • 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
  • 13:00 - 14:45 Şaşkın Damat
  • 14:45 - 16:30 Nereden Çıktı Bu Velet
  • 16:30 - 18:25 Baba Bizi Eversene
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:00 Son Hesaplaşma

STAR TV Yayın Akışı

  • 02:00 - 05:00 Sefirin Kızı
  • 05:00 - 07:00 Aramızda Kalsın
  • 07:00 - 09:00 Sefirin Kızı
  • 09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Sevdiğim Sensin
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:20 Çakallarla Dans
  • 03:20 - 05:30 Gözleri KaraDeniz
  • 05:30 - 07:30 Aile Saadeti
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
  • 11:20 - 12:10 Dizi TV
  • 12:10 - 14:00 Kirpi Sonic
  • 14:00 - 16:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet
  • 16:00 - 19:00 A.B.İ.
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
  • 01:30 - 04:00 Gazete Magazin
  • 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
  • 05:00 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
  • 16:30 - 20:00 Survivor Panorama

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Skandal sonrası ata binmesi yasaklandı! İşte sebebi...Skandal sonrası ata binmesi yasaklandı! İşte sebebi...
Son hali gündemde! 15 kilo verdiSon hali gündemde! 15 kilo verdi

En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

SON DAKİKA | Spor dünyası bu haberle yıkılıyor! İşte Arda Güler'in yeni adresi

SON DAKİKA | Spor dünyası bu haberle yıkılıyor! İşte Arda Güler'in yeni adresi

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

