29 Mart Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 29 Mart 2026 Pazar günü için TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 yayın akışları merak konusu oldu. Gün boyu kuşak programları, yarışmalar ve akşam saatlerinde öne çıkan yapımlar izleyicilere geniş bir içerik yelpazesi sunuyor.

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 - 01:50 Pelin Çift İle Gündem...

01:50 - 04:05 Cennetin Çocukları

04:05 - 05:00 Hayallerinin Peşinde

05:00 - 07:25 Kalk Gidelim

07:25 - 08:30 Portreler: Kayahan

08:30 - 11:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

11:45 - 13:00 Enine Boyuna

13:00 - 14:00 Yurda Dönüş

14:00 - 17:30 Gönül Dağı

17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 - 23:55 Teşkilat

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:30 The Traitors Türkiye

02:30 - 04:00 Şuursuz Aşk

04:00 - 05:15 Müzik Arası

05:15 - 07:00 Zalim İstanbul

07:00 - 08:30 Küçük Ağa

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 12:45 Magazin D Pazar

12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi

13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 - 19:00 Uzak Şehir

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Eşref Rüya

SHOW TV Yayın Akışı

01:30 - 03:45 Kızılcık Şerbeti

03:45 - 05:00 İnatçı

05:00 - 08:00 Sandık Kokusu

08:00 - 10:00 Meryem ve Oğulları

10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi

13:00 - 14:45 Şaşkın Damat

14:45 - 16:30 Nereden Çıktı Bu Velet

16:30 - 18:25 Baba Bizi Eversene

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 22:00 Son Hesaplaşma

STAR TV Yayın Akışı

02:00 - 05:00 Sefirin Kızı

05:00 - 07:00 Aramızda Kalsın

07:00 - 09:00 Sefirin Kızı

09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Sevdiğim Sensin

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

01:30 - 03:20 Çakallarla Dans

03:20 - 05:30 Gözleri KaraDeniz

05:30 - 07:30 Aile Saadeti

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...

11:20 - 12:10 Dizi TV

12:10 - 14:00 Kirpi Sonic

14:00 - 16:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet

16:00 - 19:00 A.B.İ.

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı