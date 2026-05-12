Uyuşturucu soruşturmasında Cansel Ayanoğlu'nun test sonucu belli oldu

İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre; “Kısmetse Olur” programıyla tanınan Cansel Ayanoğlu’nun uyuşturucu test sonucunun pozitif çıktı.
Gizem Melissa Alagöz’ün uyuşturucu testi pozitif çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Kütüphane adlı mekanın işletmecisi Yaşar Koz'un testi de pozitif çıktı.
Operasyonda serbest bırakılan Aslı Sipahi'nin test sonucu negatif çıktı.
