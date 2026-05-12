Servetiyle gündemde! Metin Akpınar milyonlarca liralık hisselerini satışa çıkardı

Son dönemde babalık davasıyla magazin manşetlerinde yer alan ünlü oyuncu Metin Akpınar şimdi de milyonlarca liralık hisse satışıyla gündeme geldi.

Akpınar'ın İzmir merkezli Enda Enerji Holding bünyesinde bulunan binlerce hissesini satışa çıkardığı öğrenildi.

8 MİLYON TL’LİK GELİR BEKLENTİSİ

T24'ün haberine göre, usta sanatçı sahip olduğu tam 476 bin 399 adet payını satışa çıkardı. Bu dev satış işleminin ardından Akpınar’ın yaklaşık 8 milyon TL’lik bir gelir beklediği öğrenildi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Akpınar’ın sadece Borsa İstanbul’daki şirketlerde değil, aynı zamanda gayrimenkul ve arsa gibi farklı alanlarda da yatırımları bulunduğu biliniyor.