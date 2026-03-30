29 Mart Reyting sonuçları: Çirkin dizisi ilk bölüm kaçıncı oldu?

Dün akşam televizyon izleyicileri için çekişmeli bir gece oldu. Reytingler sırasındaki mücadele, izleyicilerin dikkatini çekti. Televizyon kanalları programlarını daha özenli bir şekilde hazırladı.

İlk sırayı TRT 1'de yayınlanan "Teşkilat" aldı. Bu dizi, izleyicilere derin bir sürükleyicilik sundu. Hızla en çok izlenen program haline geldi. İzleyicilerin gözdesi "Teşkilat," güçlü senaryosu ve etkileyici oyunculuklarıyla öne çıktı.

İkinci sırada TV8’in "Survivor" programı yer aldı. Yarışma programı, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Heyecan dolu anlar sundu. Yarışmacıların mücadelesi, reytinglerde önemli bir etki yarattı.

Üçüncü sırada STAR TV'deki "Çirkin" dizisi bulunuyor. Dizi, dramatik yapısıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Reytinglerdeki yükselişi dikkat çekici oldu. Güçlü hikaye, dizinin vazgeçilmez bir unsuru olarak öne çıktı.

Dördüncü sırada NOW kanalında "Ozan Gundoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu" programı bulunuyor. Dinamik haber sunumu, izleyicilerin ilgisini çekti. Gündemdeki konulara değinmesi izlenme oranlarını artırdı.

Beşinci sırada TRT 1'de "Teşkilat (Özet)" yer alıyor. Özet, gerçek bölüm kadar ilgi çekti. İzleyicilerde merak uyandırarak dikkatleri üzerine topladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR İlk bölüm gündemde! Usta isim rolü için kilo aldı

Altıncı sırada NOW kanalında "Doktor Başka Hayatta" dizisi bulunuyor. Sağlık temalı hikayesi, izleyicilerin kalbini kazandı. Reytinglerde güçlü bir yer edindi.

Yedinci sırada Kanal 7'de yayınlanan "Gelin" programı var. Aile yapısına odaklanan program, sıcak bir atmosfer sundu. İzleyicilerden ilgi gördü.

Sekizinci sırada SHOW TV'nin "Show Ana Haber" programı yer aldı. Günlük olayları kapsayan içerik, güncel bilgileri sundu. İzleyiciler için güvenilir bir kaynak oldu.

Dokuzuncu sırada Kanal D’nin "Kanal D Ana Haber" programı bulunuyor. Dikkat çekici bir izleyici kitlesine hitap etti. Günün haberlerini aktararak önemli bir görev üstlendi.

Son olarak, SHOW TV'nin "Son Hesaplaşma (Y.S)" programı geceyi kapattı. Dramatik yapısı ve gerilimiyle unutulmaz anlar sundu.

Dün akşam televizyon dünyasında hareketli bir gün yaşandı. Reyting yarışmaları, izleyicilerin ilgi gösterdiği yapımları ortaya koydu. Televizyondaki rekabetin gücü bir kez daha belirlendi.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 TESKILAT TRT 1 21:00:30 23:40:35 2 SURVIVOR TV8 20:32:32 24:25:54 3 CIRKIN STAR TV 20:00:34 22:47:52 4 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 19:59:46 5 TESKILAT (OZET) TRT 1 20:00:19 21:00:30 6 DOKTOR BASKA HAYATTA NOW 20:49:59 23:43:38 7 GELIN KANAL 7 19:40:10 21:15:43 8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:25 19:59:38 9 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:38 20:00:02 10 SON HESAPLASMA (Y.S) SHOW TV 19:59:49 21:51:00

Kaynak: TİAK