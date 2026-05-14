Ayça Ayşin Turan'ın yeni adresi belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla partner oluyor

Dinle Sevgili, Karagül, Meryem, Zemheri, Arıza, Ada Masalı ve Kader Bağları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan bir süredir ekranlarda yer almıyor.

Ünlü oyuncu Show Tv'nin yeni yaz dizisi "Muhtemel Aşk" ile anlaşmaya vardı. Altan Dönmez'in yöneteceği dizinin başrolü Ayça Ayşin Turan oldu. Turan dizide avukat Defne rolüne hayat verecek.

Muhtemel Aşk’ta Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’yla başrolü paylaşacak.

Böylece Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç 3. kez başrol oynayacak. İkili “Sen İnandır” filmi ve “Vicdansız” dizisi olmak üzere 2 dijital projede başrolü paylaşmıştı.