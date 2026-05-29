29 Mayıs Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

29 Mayıs Cuma 2026 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kanalların yayın planında değişiklik yaşanırken, bu akşam hangi dizi, film ve programların ekrana geleceği merak konusu oldu. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in güncel yayın akışı belli olurken, sevilen yapımların yeni bölüm mü yoksa tekrar mı yayınlanacağı da netleşti.

TRT1 Yayın Akışı

02:00 - 05:05 Benim Adım Melek

05:05 - 06:00 Turgay Başyayla ile...

06:00 - 09:00 Balkan Ninnisi

09:00 - 10:30 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:05 Seksenler

14:05 - 17:45 Benim Adım Melek

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:15 Mega Deprem

02:15 - 04:15 Gelinim Mutfakta

04:15 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:00 Yabancı Damat

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Arka Sokaklar

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 03:15 Organize İşler 2: Sazan...

03:15 - 04:30 Sakar Şakir

04:30 - 06:00 Gelin Evi

06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 - 10:30 Bahar

10:30 - 12:30 Görgüsüzler

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 22:15 Olanlar Oldu

STAR TV Yayın Akışı

00:45 - 03:00 Kurtuluş Son Durak

03:00 - 05:00 İstanbullu Gelin

05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri

07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 22:30 Hazine

ATV Yayın Akışı

00:40 - 03:00 Var Mısın Yok Musun

03:00 - 05:30 Ateş Kuşları

05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri

08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...

10:00 - 13:00 A.B.İ.

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Mutfak Bahane

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 22:40 Var Mısın Yok Musun

TV8 Yayın Akışı