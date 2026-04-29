29 Nisan akşamı en çok ne izlendi? Maç dizilerin önüne geçti

29 Nisan 2026 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Dün ekranlarda en çok izlenen yapımlar belli olurken, futbol maçı dizileri geride bırakarak zirveye yerleşti.

Dün akşam televizyon dünyasında heyecan dolu anlar yaşandı. Reyting sıralamaları, izleyicilerin hangi programlara yoğun ilgi gösterdiğini gösterdi. En dikkat çekici program ATV ekranlarında yayımlanan “A.B.İ.” oldu. Bu program, yüksek reytingle izleyicilerin ilgisini en çok çeken yapım olarak öne çıktı.

İkinci sırada UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi vardı. Paris Saint Germain ve Bayern Münih karşılaşması TRT 1 kanalında yayımlandı. Bu zorlu mücadele, spor severlerin adeta nefesini kesti. İzleyiciler, maç boyunca ekran başına kilitlendi ve önemli bir reyting elde edildi.

Reyting sıralamasında üçüncü sırayı “Esra Erol’da” programı aldı. ATV kanalında yayımlanan bu talk show, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Keyifli sohbetleriyle dikkat çekti. Akşam saatlerinde izleyicilere sunulan eğlence, “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla birleşti. Bu durum, ATV’nin gücünü bir kez daha ortaya koydu. “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, sabah saatlerinde izleyicilere ulaşarak yüksek reytingler elde etti.

Beşinci sırada “Kıskanmak” isimli dizi NOW kanalında yayımlandı. İzleyicileri büyüleyen hikayesiyle dikkatleri çekti. Yüksek reyting rakamlarıyla evlere konuk oldu.

“Survivor” ise heyecanı doruklarda hissettirdi. TV8 ekranlarında yayımlanan bu yarışma programı, izlenen rekabet atmosferiyle akşamın en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi.

Dizilere baktığımızda TRT 1’de izleyiciyle buluşan “Mehmed Fatihler Sultanı” dikkat çekti. Tarihiyla bizleri ekran başına kilitlemeye devam etti.

Tüm bu yapımlar arasında haber programları da izleyici çekti. NOW kanalında yayımlanan “Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber”, günün gelişmelerini aktararak izleyenleri haberdar etti. Ayrıca ATV’nin “Atv Ana Haber” programı, güncel olayları yorumlamasıyla öne çıktı.

Dünkü reyting verileri televizyon dünyasında önemli ipuçları sundu. Her bir yapım, izleyicilerin beğenisini kazanmak için bir rekabet içerisindeydi. Televizyon sahnesindeki bu heyecan verici anların devamı, izleyicileri ekran başına çekmeye aday.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 A.B.I. ATV 20:45:34 23:38:22
2 PARIS SAINT GERMAIN-BAYERN MUNICH UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1 21:52:16 24:05:08
3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:00 18:46:24
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 12:59:56
5 KISKANMAK NOW 21:00:16 24:17:56
6 SURVIVOR TV8 20:30:35 24:32:38
7 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1 20:00:24 21:52:11
8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:02
9 A.B.I. (OZET) ATV 19:59:34 20:45:34
10 ATV ANA HABER ATV 19:00:00 19:50:53

Kaynak: TİAK

