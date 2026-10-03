3 Ekim Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 3 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelecek yapımları araştırmaya başladı. Kanalların yayın akışında sevilen dizilerden eğlence programlarına, yarışmalardan filmlere kadar pek çok seçenek yer alıyor. İşte güncel Tv rehberi...
TRT 1 Yayın Akışı
- 02:55 - 05:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 05:30 - 08:40 Kalk Gidelim
- 08:40 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
- 10:00 - 11:35 Hayallerinin Peşinde
- 11:35 - 14:50 Evlilik Güzeldir
- 14:50 - 17:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
KANAL D Yayın Akışı
- 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
- 04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
- 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 - 16:30 Daha 17
- 16:30 - 19:00 Haysiyet
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Güller ve Günahlar
NOW Yayın Akışı
- 01:00 - 03:30 Ömür Usta
- 02:15 - 04:15 Ömür Usta
- 04:15 - 05:00 İnadına Aşk
- 05:00 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 08:30 Son Yaz
- 08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
- 11:15 - 13:45 Ömür Usta
- 13:45 - 16:00 Halef
- 16:00 - 19:00 Anne Yarısı
- 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
- 20:00 - 22:45 Ömür Usta
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Sevdan Bir Ateş
- 02:45 - 05:00 Kızılcık Şerbeti
- 05:00 - 07:00 Çiçek
- 07:00 - 10:00 Kızılcık Şerbeti
- 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 - 15:00 Selvi Boylum Al Yazmalım
- 15:00 - 18:25 Sevdan Bir Ateş
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 01:30 - 04:00 Tuzlu Kahve
- 04:00 - 06:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 06:00 - 08:00 İki Aile
- 08:00 - 11:00 Başkalarının Hayatı
- 11:00 - 14:00 Sevdiğim Sensin
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Tuzlu Kahve
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 03:00 - 05:30 Altı Üstü İstanbul
- 05:30 - 07:30 Gözleri KaraDeniz
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 13:15 Altı Üstü İstanbul
- 13:15 - 15:50 Mercan Köşk
- 15:50 - 19:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Mercan Köşk
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
- 04:30 - 06:00 Oynat Bakalım
- 06:00 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
- 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
- 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye