3 Ekim Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 3 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelecek yapımları araştırmaya başladı. Kanalların yayın akışında sevilen dizilerden eğlence programlarına, yarışmalardan filmlere kadar pek çok seçenek yer alıyor. İşte güncel Tv rehberi...

TRT 1 Yayın Akışı

02:55 - 05:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:30 - 08:40 Kalk Gidelim

08:40 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç

10:00 - 11:35 Hayallerinin Peşinde

11:35 - 14:50 Evlilik Güzeldir

14:50 - 17:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi

13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 - 16:30 Daha 17

16:30 - 19:00 Haysiyet

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Güller ve Günahlar

NOW Yayın Akışı

01:00 - 03:30 Ömür Usta

02:15 - 04:15 Ömür Usta

04:15 - 05:00 İnadına Aşk

05:00 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 08:30 Son Yaz

08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...

11:15 - 13:45 Ömür Usta

13:45 - 16:00 Halef

16:00 - 19:00 Anne Yarısı

19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...

20:00 - 22:45 Ömür Usta

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Sevdan Bir Ateş

02:45 - 05:00 Kızılcık Şerbeti

05:00 - 07:00 Çiçek

07:00 - 10:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 - 15:00 Selvi Boylum Al Yazmalım

15:00 - 18:25 Sevdan Bir Ateş

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

01:30 - 04:00 Tuzlu Kahve

04:00 - 06:00 Fazilet Hanım ve Kızları

06:00 - 08:00 İki Aile

08:00 - 11:00 Başkalarının Hayatı

11:00 - 14:00 Sevdiğim Sensin

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Tuzlu Kahve

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Güneşin Doğduğu Yer

03:00 - 05:30 Altı Üstü İstanbul

05:30 - 07:30 Gözleri KaraDeniz

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 13:15 Altı Üstü İstanbul

13:15 - 15:50 Mercan Köşk

15:50 - 19:00 Güneşin Doğduğu Yer

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 Mercan Köşk

TV8 Yayın Akışı