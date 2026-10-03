Haysiyet 5. bölüm 2. fragman izle! ''Reytingler daha yüksek olmalı''

Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet oldukça iddialı başladı. Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk'ün başrollerini paylaştığı yeni dizinin 5. bölümünden 2. fragman geldi.

Haysiyet'in yeni bölüm fragmanı sosyal medyada kısa sürede TT oldu. Yeni dizi için; 'Bu kadar da olmaz', 'Bu dizi hakkettiği degeri görmüyor', 'Reytingler daha yüksek olmalı' gibi yorumlar yapıldı.

HAYSİYET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haluk, kızı ve Mehmet'le emniyete gidip oğlunun acısıyla kendini sokaklara atan Sadık için kayıp ihbarında bulunur. Tufan, abisine söylediği son sözlerinin pişmanlığıyla kahrolur.

HAYSİYET 5. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!



Karlıoğlu ailesi uğursuz kamyonu satmak isteyince Suzan, bu kararı ancak kendisinin verebileceğini söyler. Nimet ise evin önünde kamyonu gördüğü an öfkeden deliye döner.

Gülsüm, Yıldız'a hamile olduğunu itiraf eder. Mehmet, evlerinde cenaze varken ailesiyle kendi doğum gününü kutlayan Simay'a büyük bir tepki gösterir.

Oğlunun canını alan o kamyona binen Sadık, kendisiyle birlikte kamyonu yakar. Peki Mehmet ve Simay, Sadık'ı o kamyondan kurtarabilecek mi?