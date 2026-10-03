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Kızılcık Şerbeti'nde öpüşme sahnesi olay yarattı! ''Bu kadarı da pes''

Show Tv'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam 141. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yeni sezonda birçok ismin veda ettiği diziye Çimen ve Asil'in öpüşme sahnesi damga vurdu. Dizideki o anlar sosyal medyada tepki çekti.

Kızılcık Şerbeti'nde öpüşme sahnesi olay yarattı! ''Bu kadarı da pes''
Öznur Yaslı İkier

SHOW TV’de ekrana gelen ve yapımcılığını Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisi dün akşam 141'nci bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Yeni sezonda birçok ismim veda ettiği diziye Çimen ve Asil'in öpüşme sahnesi damga vurdu. Erkan Avcı ve Asena Keskinci'nin hayat verdiği karakterlerin yakınlaşması seyircinin tepkisini çekti.

Kızılcık Şerbeti nde öpüşme sahnesi olay yarattı! Bu kadarı da pes 1

Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahneye sosyal medyada; 'Bu kadarı da pes', 'Eski Çimen böyle davranmazdı sadece oyuncu değişimi değil karakterde değişmiş', 'Yok artık ya Apo'yla yapın tam olsun', 'Aralarında 20 yaş vardır şaka gibi resmen ne hale geldik' gibi yorumlar yapıldı.

Kızılcık Şerbeti nde öpüşme sahnesi olay yarattı! Bu kadarı da pes 2

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ:
Kızılcık Şerbeti'nin 141. Bölümünde; Bebeğini kucağına almak isteyen Başak, Fatih’ten gizli amansız hastalığının tedavisine başlar.Halsizliğini hamileliğe yormaya çalışan Fatih ise Başak’ın telefonuna gelen mesajla korkuya kapılır...

Kızılcık Şerbeti nde öpüşme sahnesi olay yarattı! Bu kadarı da pes 3

Asude ve Asil’in, Yusuf üzerinden kurduğu kumpas hedefine ulaşır. Abdullah ve Fatih, şirket üzerindeki tüm yetkilerini kaybettiklerini öğrenerek yıkılırlar. Ünal Holding’de bir devir resmen kapanırken, iflas haberiyle yıkılan Ünal ailesi için zorlu günlerin kapısı aralanır.

Elif ve Buğra’nın nikahı sade bir törenle kıyılır. Salkım, Emir’in yeni gelin adayı Ayşin’i eve getirmesiyle çılgına döner.

Kızılcık Şerbeti nde öpüşme sahnesi olay yarattı! Bu kadarı da pes 4

Lider’in evinde yaşanan gerilimli karşılaşma Ömer ve Hilal arasında kıskançlık krizine neden olur. Kıvılcım’ın programına konuk olan Lider ile Kıvılcım arasında yakınlaşma başlar. Ömer’in otelinde gerçekleşen, Lider’in organizasyonuna; Kıvılcım ile Lider’in birlikte katılması gerilimi tırmandırır.

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Erkan Avcı Evrim Alasya Kızılcık Şerbeti Asena Keskinci
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