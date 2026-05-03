3 Mayıs Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

3 Mayıs 2026 cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1 Yayın Akışı
- 01:50 - 04:20 Teşkilat
- 04:20 - 06:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 06:00 - 06:50 Yedi Numara
- 06:50 - 08:50 Beni Böyle Sev
- 08:50 - 11:45 Diriliş Ertuğrul
- 13:00 - 14:00 Yurda Dönüş
- 14:00 - 17:30 Taşacak Bu Deniz
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Arka Sokaklar
- 03:00 - 04:00 Müzik Arası
- 04:00 - 07:00 Zalim İstanbul
- 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 14:45 - 19:00 Uzak Şehir
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Eşref Rüya
SHOW TV Yayın Akışı
- 02:30 - 06:00 Kızılcık Şerbeti
- 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 08:00 - 10:00 Keloğlan Aramızda
- 13:00 - 14:45 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
- 14:45 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 22:45 Delikanlı
STAR TV Yayın Akışı
- 02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin
- 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
- 07:00 - 08:00 İstanbullu Gelin
- 08:00 - 11:00 Çirkin
- 15:30 - 19:00 Sevdiğim Sensin
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 01:30 - 03:45 Büyük Dövüş
- 03:45 - 05:30 Ateş Kuşları
- 05:30 - 07:30 Bir Küçük Gün Işığı
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 12:10 - 14:15 Görevimiz Tatil
- 14:15 - 16:10 Aman Reis Duymasın
- 16:10 - 19:00 A.B.İ.
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
TV8 Yayın Akışı
- 05:00 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
