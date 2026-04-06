30 Mart-5 Nisan haftası en çok ne izlendi? Yeraltı ve Sevdiğim Sensin dikkat çekti

30 Mart–5 Nisan haftası reyting sonuçları televizyon dünyasında dengeleri bir kez daha gözler önüne serdi. Yeraltı ve Sevdiğim Sensin güçlü performanslarıyla izleyicinin ilgisini üzerine çekerken, Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini koruyarak haftanın en çok izlenen yapımı olmayı sürdürdü.

SEVDİĞİM SENSİN YÜKSELİŞTE

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz zirve yarışını sürdürdü. Kızılcık Şerbeti ve Eşref Rüya yeni dizilerin performansı sebebiyle geriye düştü. En büyük artışı ise +0,77 puan ile Sevdiğim Sensin yaşadı.

Cennetin Çocukları ise yeni başrolleriyle ilk bölümünde hafif düşüş yaşasa da 3,94 reytingle 13. sıradaki yerini korudu.



İşte 30 Mart-5 Nisan 2026 haftasının 20+ABC1 kategorisindeki haftalık dizi reyting sıralaması