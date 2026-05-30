30 Mayıs Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunu televizyon keyfiyle geçirmek isteyen izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 30 Mayıs Cumartesi 2026 TV yayın akışı ile TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in gün boyu ve prime time kuşağında ekrana getireceği diziler, yarışmalar, filmler ve eğlence programları netleşti. İşte kanalların saat saat güncel yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 02:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:40 - 05:05 Benim Adım Melek

05:05 - 06:00 Yedi Numara

06:00 - 08:30 Balkan Ninnisi

08:30 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç

10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde

11:40 - 14:15 Lingo Türkiye

14:15 - 16:50 Hanımağa'nın Gelinleri

16:50 - 18:00 Turgay Başyayla ile...

18:00 - 19:00 Ana Haber

19:00 - 21:15 PSG - Arsenal

KANAL D Yayın Akışı

01:45 - 03:45 Gelinim Mutfakta

03:45 - 04:30 Pazar Gezmesi

04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 08:30 Yabancı Damat

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi

13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 - 16:45 Aşka Dair

16:45 - 19:00 Düş Peşinde

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Güller ve Günahlar

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 03:00 Olanlar Oldu

03:00 - 04:30 Şark Bülbülü

04:30 - 06:00 Fatma Bacı

06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 - 10:00 Gırgıriye'de Cümbüş Var

10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 - 14:30 Köşeyi Dönen Adam

14:30 - 16:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

16:00 - 18:25 Şabaniye

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

STAR TV Yayın Akışı

00:45 - 02:30 Aramızda Kalsın

02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin

05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri

07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin

09:00 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 - 14:00 Sevdiğim Sensin

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 22:30 Çılgın İkili 3

ATV Yayın Akışı

01:20 - 03:00 Güvenlik

03:00 - 05:30 Ateş Kuşları

05:30 - 07:30 Bir Gece Masalı

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 12:40 Var Mısın Yok Musun

12:40 - 15:30 Var Mısın Yok Musun

15:30 - 19:00 A.B.İ.

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 22:40 Var Mısın Yok Musun

TV8 Yayın Akışı