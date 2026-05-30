30 Mayıs Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunu televizyon keyfiyle geçirmek isteyen izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 30 Mayıs Cumartesi 2026 TV yayın akışı ile TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in gün boyu ve prime time kuşağında ekrana getireceği diziler, yarışmalar, filmler ve eğlence programları netleşti. İşte kanalların saat saat güncel yayın akışı...
TRT1 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 02:40 - 05:05 Benim Adım Melek
- 05:05 - 06:00 Yedi Numara
- 06:00 - 08:30 Balkan Ninnisi
- 08:30 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
- 10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde
- 11:40 - 14:15 Lingo Türkiye
- 14:15 - 16:50 Hanımağa'nın Gelinleri
- 16:50 - 18:00 Turgay Başyayla ile...
- 18:00 - 19:00 Ana Haber
- 19:00 - 21:15 PSG - Arsenal
KANAL D Yayın Akışı
- 01:45 - 03:45 Gelinim Mutfakta
- 03:45 - 04:30 Pazar Gezmesi
- 04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 08:30 Yabancı Damat
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
- 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 - 16:45 Aşka Dair
- 16:45 - 19:00 Düş Peşinde
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Güller ve Günahlar
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 01:15 Gece Hattı
- 01:15 - 03:00 Olanlar Oldu
- 03:00 - 04:30 Şark Bülbülü
- 04:30 - 06:00 Fatma Bacı
- 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 08:00 - 10:00 Gırgıriye'de Cümbüş Var
- 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 - 14:30 Köşeyi Dönen Adam
- 14:30 - 16:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
- 16:00 - 18:25 Şabaniye
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show
STAR TV Yayın Akışı
- 00:45 - 02:30 Aramızda Kalsın
- 02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin
- 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
- 07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin
- 09:00 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım
- 11:00 - 14:00 Sevdiğim Sensin
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:30 Çılgın İkili 3
ATV Yayın Akışı
- 01:20 - 03:00 Güvenlik
- 03:00 - 05:30 Ateş Kuşları
- 05:30 - 07:30 Bir Gece Masalı
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 12:40 Var Mısın Yok Musun
- 12:40 - 15:30 Var Mısın Yok Musun
- 15:30 - 19:00 A.B.İ.
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 22:40 Var Mısın Yok Musun
TV8 Yayın Akışı
- 01:30 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
- 04:30 - 06:00 Oynat Bakalım
- 06:00 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
- 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
- 16:30 - 20:00 Survivor Panorama
