Demet Akalın Ozan Güven'e destek verdi: Ne bu şimdi ya ne ayıp!

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada cezası onanan ve 45 gün hapse gireceği kesinleşen Ozan Güven, Kadıköy'de kadınların tepkisiyle karşılaştı.

Kadıköy'de arkadaşı Mehmet Aslantuğ ile oturan Güven, mekanı terk etmeyince olay büyüdü. Ünlü oyuncunun mekanda olduğunu gören kadınlar, “Failler dışarı” gibi sloganlar atarak tepki gösterdi.

Ozan Güven 1 saate yakın mekanda oturduktan sonra mekanı terk etmek zorunda kaldı. Demet Akalın'ın görüntülerin yayılmasının ardından oyuncuya destek verdi.

Demet Akalın bu görüntülere “Ne bu şimdi ya ne ayıp! Ozan'a helal olsun sakin kalmış.” yorumunda bulundu.