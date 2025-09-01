MAGAZİN

31 Ağustos MasterChef'te kim elendi? "Kaç senelik işimi bıraktım geldim" deyince Somer Şef'ten teklif gecikmedi

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayları arasından bir isim hayallerine veda etti. "Kaç senelik işimi bıraktım geldim" diyen yarışmacının sözleri sonrası Somer Şef teklifiyle dikkat çekti.

Kubra Akalın

MasterChef Türkiye 2025 sezonu, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Rekabetin giderek arttığı yarışmada 31 Ağustos akşamı eleme heyecanı yaşandı. Peki MasterChef Türkiye kim elendi? 31 Ağustos 2025 MasterChef'te hangi yarışmacı gitti?

İki aşamalı yarışmada şefler yarışmacılardan ilk turda 'Kuşkonmaz' ile yaratıcılık yapmalarını istedi. Gizem, Cansu, İrem, Mert, Çağlar, Sümeyye ve Hilal'in eleme adayı olduğu haftada İrem, Gizem ve Sümeyye ilk turda elenmekten kurtuldu.

MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM

Gizem, Cansu, Mert ve Çağlar ise elenmemek üzere büyük mücadele verdi. İkinci tura kalan Çağlar, Hilal, Cansu ve Mert'e Somer Şef'in tabağı 'Ördek Pastilla' yapmaları istendi.

MasterChef Türkiye'de bu hafta yarışmaya veda eden isim Hilal oldu.

31 Ağustos MasterChef te kim elendi? "Kaç senelik işimi bıraktım geldim" deyince Somer Şef ten teklif gecikmedi 1

Hilal vedasında "Bu kadar erken gitmeyi istemezdim. İsterdim ki daha uzun kalayım ama olmadı. Kendimi gösteremedim, en üzücü tarafı bu. Son 3 haftadır neredeyse tabak çıkaramadım. Stresi yöneten bir insan değilim, olamadım da. Herkesten özür diliyorum. Bence benim zamanı bu sene değildi. Annem ve babamın fotoğrafıyla geldim ama olmadı. Annemden de babamdan da özür diyorum. Annem babamdan sonra, hem anne hem baba oldu. Ne yaptıysam onun için yaptım. Amerika'daki teklifi bırakıp geldim. Kaç senelik işimi bıraktım geldim. Sağlık olsun." dedi.

31 Ağustos MasterChef te kim elendi? "Kaç senelik işimi bıraktım geldim" deyince Somer Şef ten teklif gecikmedi 2

SOMER ŞEF'TEN HİLAL'E TEKLİF

Somer Şef elenen yarışmacı Hilal'e bir teklifte bulundu. Somer Şef "Amerika, Japonya ve Tayland'a gitmişsin ama bence görmen gereken bir ülke daha var. Bildiğim kadarıyla Avustralya'ya gelmedin hiç. Avustralya'nın diğer ülkelerden farkı hem eğitimini devam ediyorsun hem de yarı zamanlı çalışabiliyorsun. Biz de yanımızda çalışan genç ve başarılı Türk şef adaylarına bu konuda sponsorluk sağlıyoruz. Ben bunu burada pek konuşmuyorum ama benim ekibimde bunu yaptığımız pek çok kişi var. Eğer bunu istersen kapımız sana sonuna kadar açık. Hem eğitimini devam ettirirsin hem de orada hayatını devam ettirecek bizde para kazanabilirsin. Teklif bir daha gelir mi diyordun bence geldi" dedi.

31 Ağustos MasterChef te kim elendi? "Kaç senelik işimi bıraktım geldim" deyince Somer Şef ten teklif gecikmedi 3

Bunun üzerine duygulanan Hilal "Ben bunu seve seve kabul ederim, hiç beklemiyordum çok teşekkür ederim" dedi.

