31 Mayıs Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

31 Mayıs Pazar 2026 TV yayın akışı, hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler için dopdolu içeriklerle geliyor. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 kanallarında gün boyunca dizi, film, haber ve eğlence programları yer alırken özellikle akşam kuşağında prime time rekabeti dikkat çekiyor. Her kanal izleyiciyi ekran başına kilitleyecek güçlü yapımlar ve sevilen programlarla günü tamamlıyor.

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 - 01:50 Pelin Çift İle Gündem...

01:50 - 04:00 Hanımağa'nın Gelinleri

04:00 - 05:35 Seksenler

05:35 - 06:20 Yedi Numara

06:20 - 09:10 Balkan Ninnisi

09:10 - 11:45 Diriliş Ertuğrul

11:45 - 13:00 Enine Boyuna

13:00 - 14:00 Yurda Dönüş

14:00 - 14:35 Türk Mutfağı

14:35 - 17:30 Gönül Dağı

17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç

19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

01:00 - 02:30 2 Başlı Köpekbalığı

02:30 - 03:45 2 Başlı Köpekbalığı

03:45 - 04:45 Müzik Arası

04:45 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 08:30 Yabancı Damat

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 12:45 Magazin D Pazar

12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi

13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 - 16:30 Amacı Olmayan Grup

16:30 - 19:00 Sonsuza Dek Nedime

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 22:30 Daha 17

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

SHOW TV Yayın Akışı

01:45 - 04:15 Şabaniye

04:15 - 06:00 Köşeyi Dönen Adam

06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 - 10:00 Gırgıriye'de Büyük Seçim

10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi

13:00 - 14:45 İnatçı

14:45 - 16:45 Petrol Kralları

16:45 - 18:25 İyi Aile Çocuğu

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 21:45 Kapıcılar Kralı

STAR TV Yayın Akışı

00:45 - 02:30 Aramızda Kalsın

02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin

05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri

07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin

09:00 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 - 14:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 22:00 Sev Kardeşim

ATV Yayın Akışı

01:20 - 03:00 Ajan Stratton

03:00 - 05:30 Ateş Kuşları

05:30 - 07:30 Bir Gece Masalı

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...

11:20 - 13:50 Kuruluş Orhan

13:50 - 16:30 Var Mısın Yok Musun

16:30 - 19:00 Var Mısın Yok Musun

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı