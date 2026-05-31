31 Mayıs Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

31 Mayıs Pazar 2026 TV yayın akışı belli oldu. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 ekranlarında gün boyu diziler, filmler ve yarışma programları izleyiciyle buluşurken, akşam saatlerinde prime time kuşağı yine dikkat çekici yapımlarla öne çık

31 Mayıs Pazar 2026 TV yayın akışı, hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler için dopdolu içeriklerle geliyor. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 kanallarında gün boyunca dizi, film, haber ve eğlence programları yer alırken özellikle akşam kuşağında prime time rekabeti dikkat çekiyor. Her kanal izleyiciyi ekran başına kilitleyecek güçlü yapımlar ve sevilen programlarla günü tamamlıyor.

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:30 - 01:50 Pelin Çift İle Gündem...
  • 01:50 - 04:00 Hanımağa'nın Gelinleri
  • 04:00 - 05:35 Seksenler
  • 05:35 - 06:20 Yedi Numara
  • 06:20 - 09:10 Balkan Ninnisi
  • 09:10 - 11:45 Diriliş Ertuğrul
  • 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
  • 13:00 - 14:00 Yurda Dönüş
  • 14:00 - 14:35 Türk Mutfağı
  • 14:35 - 17:30 Gönül Dağı
  • 17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

  • 01:00 - 02:30 2 Başlı Köpekbalığı
  • 02:30 - 03:45 2 Başlı Köpekbalığı
  • 03:45 - 04:45 Müzik Arası
  • 04:45 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 08:30 Yabancı Damat
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 12:45 Magazin D Pazar
  • 12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi
  • 13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza
  • 14:45 - 16:30 Amacı Olmayan Grup
  • 16:30 - 19:00 Sonsuza Dek Nedime
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 22:30 Daha 17
SHOW TV Yayın Akışı

  • 01:45 - 04:15 Şabaniye
  • 04:15 - 06:00 Köşeyi Dönen Adam
  • 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 08:00 - 10:00 Gırgıriye'de Büyük Seçim
  • 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
  • 13:00 - 14:45 İnatçı
  • 14:45 - 16:45 Petrol Kralları
  • 16:45 - 18:25 İyi Aile Çocuğu
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 21:45 Kapıcılar Kralı

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:45 - 02:30 Aramızda Kalsın
  • 02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin
  • 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
  • 07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin
  • 09:00 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 12:00 - 14:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:00 Sev Kardeşim

ATV Yayın Akışı

  • 01:20 - 03:00 Ajan Stratton
  • 03:00 - 05:30 Ateş Kuşları
  • 05:30 - 07:30 Bir Gece Masalı
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
  • 11:20 - 13:50 Kuruluş Orhan
  • 13:50 - 16:30 Var Mısın Yok Musun
  • 16:30 - 19:00 Var Mısın Yok Musun
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 02:30 - 05:15 Gazete Magazin
  • 05:15 - 06:30 Gençlik Rüzgarı
  • 06:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
  • 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
  • 16:30 - 20:00 Survivor Panorama

