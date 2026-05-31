Haluk Levent konser sırasında rahatsızlandı! "Yaklaşık 10 dakikadır acayip ağrıyor"

Eskişehir'deki Kültür Yolu Festivali'nde verdiği konser sonrasında bazı programlar için geldiği Ankara'da rahatsızlanan sanatçı Haluk Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alınmıştı.

Yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiği belirlenen Levent, tedavisinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz cuma taburcu edilmişti.

KONSERİ YARIDA KESTİ

Levent, doktorların uyarılarına bugün rağmen Tokat’ta sahneye çıktı. Sahnede rahatsızlanan Levent, konseri yarıda kesti.

Levent kendisini izlemeye gelenlere "Özür dilerim, midem yaklaşık 10 dakikadır acayip ağrıyor. Biraz nefes alsam olur mu?" diyerek konsere ara verdi.