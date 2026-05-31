MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat

Haluk Levent konser sırasında rahatsızlandı! "Yaklaşık 10 dakikadır acayip ağrıyor"

Haluk Levent Tokat'ta verdiği konser sırasında rahatsızlandı. Mide kanaması geçiren ve tedavisinin ardından taburcu olan Levent bugün konser sırasında "Özür dilerim, midem yaklaşık 10 dakikadır acayip ağrıyor. Biraz nefes alsam olur mu?" diyerek konsere ara verdi.

Haluk Levent konser sırasında rahatsızlandı! "Yaklaşık 10 dakikadır acayip ağrıyor"
Recep Demircan

Eskişehir'deki Kültür Yolu Festivali'nde verdiği konser sonrasında bazı programlar için geldiği Ankara'da rahatsızlanan sanatçı Haluk Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alınmıştı.

Yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiği belirlenen Levent, tedavisinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz cuma taburcu edilmişti.

Haluk Levent konser sırasında rahatsızlandı! "Yaklaşık 10 dakikadır acayip ağrıyor" 1

KONSERİ YARIDA KESTİ

Levent, doktorların uyarılarına bugün rağmen Tokat’ta sahneye çıktı. Sahnede rahatsızlanan Levent, konseri yarıda kesti.

Haluk Levent konser sırasında rahatsızlandı! "Yaklaşık 10 dakikadır acayip ağrıyor" 2

Levent kendisini izlemeye gelenlere "Özür dilerim, midem yaklaşık 10 dakikadır acayip ağrıyor. Biraz nefes alsam olur mu?" diyerek konsere ara verdi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Celal Şengör 50 kilo verdi! Fatih Altaylı 'Yeter' diyerek uyardıCelal Şengör 50 kilo verdi! Fatih Altaylı 'Yeter' diyerek uyardı
Seyirci isyan ediyordu! Sonunda paylaşıldıSeyirci isyan ediyordu! Sonunda paylaşıldı

Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek burkan kare! 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada 'kargaşa' detayı...

Yürek burkan kare! 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada 'kargaşa' detayı...

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.