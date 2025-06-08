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4. bölümde bitmişti! Burcu Kara başrolde olduğu dizi için "Korkunç bir işti" dedi

Oyuncu Burcu Kara katıldığı programda geçmişte başrolünde oynadığı Maskeli Balo dizisi için olay sözler söyledi. Dizinin adını vermeyen Burcu Kara "Korkunç bir işti" dedi. Dizi o dönem 4. bölümde final yapmıştı.

4. bölümde bitmişti! Burcu Kara başrolde olduğu dizi için "Korkunç bir işti" dedi
Kubra Akalın

'Bayramlık Söyleşiler' programına konuk olan oyuncu Burcu Kara yıllar önce oynadığı bir dizi için çok açık konuştu.

Burcu Kara "Şahane bir yapımcı, yılların yönetmeni, inanılmaz bir kadro... İlk bölüm başladı, dedim ki; 'Allah’ım, ne olur bunu kimse izlemesin.' O kadar utandım o kadar sıkıldım Allah'ım dedim ne olur kimse izlemesin. Gerçekten de kimse izlemedi. Korkunç bir işti" diyerek şoke etti.

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DİZİ HEMEN FİNAL YAPMIŞTI

O yapımın 2010 yılında yayınlanan 'Maskeli Balo' dizisi olduğu ortaya çıktı. Dizide 'Zeynep' karakterine hayat veren ünlü oyuncunun rol aldığı yapım 4. bölümüyle final yapmıştı.

Star Tv'de yayınlanan ve kadrosunda Aytaç Arman, Burak Hakkı, Korel Cezayirli, Aysegül Ünsal, Itır Esen, Gazanfer Ündüz gibi isimlerin yer aldığı Maskeli Balo dizisinin konusu şuydu:

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"Kahramanı zannetiği milletvekili babasının gerçek yüzüyle tanışan Zeynep'in hayal kırıklıkları ve büyük aşkı Gazeteci Mehmet ile yaşadıklarını anlatan dizi; siyasi değerleri masaya yatırıyor."

Mynet'in Sesi
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