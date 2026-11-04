MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

4 Kasım Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon ekranlarında 4 Kasım 2026 Çarşamba günü izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Dizilerden yarışma programlarına, gündüz kuşağı içeriklerinden sevilen eğlence programlarına kadar birçok yapım yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

4 Kasım Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

4 Kasım 2026 Çarşamba TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam televizyonda hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1 ve TV8'in güncel yayın akışı bilgisi...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 02:00 - 03:25 Seksenler
  • 03:25 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
  • 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
  • 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:25 Seksenler
  • 14:25 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 20:45 Maç Önü
  • 20:45 - 23:00 Fenerbahçe - Liverpool

KANAL D Yayın Akışı

  • 01:45 - 03:45 Canım Oğlum
  • 03:45 - 05:45 Gelinim Mutfakta
  • 05:45 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Haysiyet
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Uzak Şehir / tekrar

NOW Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:15 Şevkat Yerimdar
  • 04:15 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Karagül
  • 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 15:00 Ömür Usta
  • 15:00 - 17:45 Yeraltı
  • 17:45 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 Yeraltı

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 02:15 Kung Fu Cinayetleri
  • 02:15 - 04:30 Sevdan Bir Ateş
  • 04:30 - 06:00 Yedi Bela Hüsnü
  • 06:00 - 09:00 Baba
  • 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Bahar
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 03:30 Dizi
  • 01:30 - 04:00 Başkalarının Hayatı
  • 04:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 05:00 - 07:00 Baba Ocağı
  • 07:00 - 08:15 Aramızda Kalsın
  • 08:15 - 08:30 Bugüne Başlarken
  • 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
  • 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:30 Kocan Kadar Konuş

ATV Yayın Akışı

  • 03:00 - 05:30 Bir Gece Masalı
  • 05:30 - 08:00 Hercai
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 05:30 Gel Konuşalım
  • 05:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:00 Gel Konuşalım
  • 12:00 - 16:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye

    %1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

    %1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Lokantasındaki fiyatlar gündem olduHer şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Lokantasındaki fiyatlar gündem oldu
Yıllar sonra İzmir'de ortaya çıktı! İşte son haliYıllar sonra İzmir'de ortaya çıktı! İşte son hali

Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Hırsız katipten itiraf: 'Paralarla bahis oynadım'

Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Hırsız katipten itiraf: 'Paralarla bahis oynadım'

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Seyirciden tam not aldı! 'Sonunda beklediğimize değdi'

Seyirciden tam not aldı! 'Sonunda beklediğimize değdi'

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Yasa dışı bahis parasını eğlence mekanı ve kuyumcular üzerinden aklamışlar!

Yasa dışı bahis parasını eğlence mekanı ve kuyumcular üzerinden aklamışlar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.