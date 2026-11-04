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Yeraltı bu akşam var mı, yok mu? Yeraltı 21. bölüm ne zaman?

Geçtiğimiz haftadan bu yana dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesi fenomen yapımların akıbetini merak ettirdi. Reklam krizinin bu haftada da devam edip etmeyeceği bilinmezken Yeraltı bu akşam var mı, yok mu? Yeraltı 21. bölüm ne zaman? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

Yeraltı bu akşam var mı, yok mu? Yeraltı 21. bölüm ne zaman?
Öznur Yaslı İkier

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan, İsmail Hacıoğlu ve Şükran Ovalı’nın yer aldığı Yeraltı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Geçtiğimiz hafta kanalların reklam krizi yaşaması nedeniyle dizilerin yeni bölümleri bir bir ertelendi. Dün akşam da maç nedeniyle yeni bölümler ekrana gelmeyince Yeraltı bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

YERALTI BU AKŞAM VAR MI?

Yeraltı dizisi bu akşam 21. bölümüyle ekrana gelecek. NOW TV'nin resmi yayın akışında dizinin yeni bölümüne yer verildi. Yayınlanan bölüm fragmanında da 4 Kasım tarihi doğrulandı.

YERALTI 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan’ın ölümü, Bozo ile Rüzgar’ı aynı acıda buluşturur. İki eski dost, kendilerine kurulan tuzağın arkasındaki isimleri bulmak için harekete geçer. Bozo, saldırıyı Rüstem’in düzenlediğinden emindir. Ancak buluşma yerlerini içeriden birinin haber vermiş olması, Rüzgar’ın en yakınındaki adamlara duyduğu güveni sarsar. Öte yandan Rüstem, yeni bir saldırı planını devreye sokar.

Yeraltı bu akşam var mı, yok mu? Yeraltı 21. bölüm ne zaman? 1

Yeraltı’nda Bozo’nun gücü tartışılmaya başlanırken peş peşe düzenlenen saldırılar, ailesini ve en yakınındaki isimleri de hedef alır. Haydar Ali ise yaşananların arkasında Rüstem’den daha güçlü birilerinin olabileceğinden şüphelenir. Kendisi de doğrudan hedef hâline gelen Haydar Ali, giderek büyüyen tehlike karşısında harekete geçer.

Yeraltı bu akşam var mı, yok mu? Yeraltı 21. bölüm ne zaman? 2

Hasan’ın kaybıyla sarsılan Bozo, sevdiklerini korumak için daha sert kararlar almaya başlar. Yıldırım’ın Ada’nın okuluna giderek Derya’yla görüşmesi de öfkesini artırır. Diğer tarafta Sultan ile Haydar Ali’nin çocuk sahibi olma kararı, Ceylan için beklenmedik ve sarsıcı bir gelişmedir. Haydar Ali ise bir yandan evliliğinde yeni bir sayfa açmaya çalışırken diğer yandan Yeraltı’nda başlayan savaşın ortasında kalır.

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