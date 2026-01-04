4 Ocak Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

4 Ocak Pazar 2026 TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Haftanın son gününde televizyon kanalları, dizi sezon araları nedeniyle farklı içeriklerle ekranlarda yer alıyor. Bugün TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star TV, ATV, TV8 gibi büyük kanallarda; film kuşakları, belgeseller, tekrar bölümler ve özel programlar öne çıkıyor. “Bugün TV’de ne var?” diye merak ediyorsanız, en çok izlenen kanalların yayın akışları ve öne çıkan yapımlar için doğru yerdesiniz!

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 - 01:50

Pelin Çift İle Gündem...

01:50 - 04:30

Mehmed: Fetihler Sultanı

04:30 - 05:50

Pembe Panter 2

05:50 - 08:30

Ege'nin Hamsisi

08:30 - 11:45

Gönül Dağı

11:45 - 13:00

Enine Boyuna

13:00 - 13:55

Turgay Başyayla ile...

13:55 - 17:00

Mehmed: Fetihler Sultanı

17:00 - 19:00

Kod Adı Kırlangıç

19:00 - 20:00

Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

00:30 - 02:00

Washington'da Deprem

02:00 - 04:00

Poyraz Karayel

04:00 - 05:00

Müzik Arası

05:00 - 07:00

Üç Kız Kardeş

07:00 - 08:30

Yabancı Damat

08:30 - 09:45

Konuştukça

09:45 - 13:00

Magazin D Pazar

13:00 - 13:45

Pazar Gezmesi

13:45 - 14:45

Arda ile Omuz Omuza

14:45 - 16:30

Çinliler Geliyor

16:30 - 19:00

Gelin Halayı

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

20:00 - 22:15

Beyaz'la Joker

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:30

Arif V 216

02:30 - 04:45

Veliaht

04:45 - 08:00

Kızılcık Şerbeti

08:00 - 10:00

Kezban

10:00 - 13:00

Pazar Sürprizi

13:00 - 14:45

Çiçek Abbas

14:45 - 18:25

Veliaht

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

20:00 - 21:45

Yedi Bela Hüsnü

STAR TV Yayın Akışı

02:00 - 03:30

Kaderimin Oyunu

03:30 - 05:30

Hayat Bazen Tatlıdır

05:30 - 07:00

Söz

07:00 - 09:00

Aramızda Kalsın

09:00 - 11:00

Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 - 12:00

Tülin Şahin ile Moda

12:00 - 14:00

Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 - 15:30

Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00

Söz

19:00 - 20:00

Star Haber

20:00 - 21:30

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

ATV Yayın Akışı

01:30 - 03:15

Beni Unutma

03:15 - 05:30

Kardeşlerim

05:30 - 07:30

Aldatmak

07:30 - 10:00

atv'de Hafta Sonu

10:00 - 11:20

Nihat Hatipoğlu ile...

11:20 - 12:10

Dizi TV

12:10 - 14:15

Görevimiz Tatil

14:15 - 16:00

Sağ Salim 2: Sil Baştan

16:00 - 19:00

Exodus: Tanrılar ve Krallar

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

Survivor Ekstra

01:30 - 05:15

Gazete Magazin

05:15 - 06:00

Gençlik Rüzgarı

06:00 - 08:00

Dizi

08:00 - 08:30

Oynat Bakalım

08:30 - 10:00

Gençlik Rüzgarı

10:00 - 16:30

Gazete Magazin

16:30 - 20:00

Survivor Panorama