4 Ocak Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

4 Ocak Pazar 2026 TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Haftanın son gününde televizyon kanalları, dizi sezon araları nedeniyle farklı içeriklerle ekranlarda yer alıyor. Bugün TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star TV, ATV, TV8 gibi büyük kanallarda; film kuşakları, belgeseller, tekrar bölümler ve özel programlar öne çıkıyor. “Bugün TV’de ne var?” diye merak ediyorsanız, en çok izlenen kanalların yayın akışları ve öne çıkan yapımlar için doğru yerdesiniz!
00:15 - 01:30
Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 - 01:50
Pelin Çift İle Gündem...
01:50 - 04:30
Mehmed: Fetihler Sultanı
04:30 - 05:50
Pembe Panter 2
05:50 - 08:30
Ege'nin Hamsisi
08:30 - 11:45
Gönül Dağı
11:45 - 13:00
Enine Boyuna
13:00 - 13:55
Turgay Başyayla ile...
13:55 - 17:00
Mehmed: Fetihler Sultanı
17:00 - 19:00
Kod Adı Kırlangıç
19:00 - 20:00
Ana Haber
00:30 - 02:00
Washington'da Deprem
02:00 - 04:00
Poyraz Karayel
04:00 - 05:00
Müzik Arası
05:00 - 07:00
Üç Kız Kardeş
07:00 - 08:30
Yabancı Damat
08:30 - 09:45
Konuştukça
09:45 - 13:00
Magazin D Pazar
13:00 - 13:45
Pazar Gezmesi
13:45 - 14:45
Arda ile Omuz Omuza
14:45 - 16:30
Çinliler Geliyor
16:30 - 19:00
Gelin Halayı
19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
20:00 - 22:15
Beyaz'la Joker
00:15 - 02:30
Arif V 216
02:30 - 04:45
Veliaht
04:45 - 08:00
Kızılcık Şerbeti
08:00 - 10:00
Kezban
10:00 - 13:00
Pazar Sürprizi
13:00 - 14:45
Çiçek Abbas
14:45 - 18:25
Veliaht
18:25 - 20:00
Show Ana Haber
20:00 - 21:45
Yedi Bela Hüsnü
02:00 - 03:30
Kaderimin Oyunu
03:30 - 05:30
Hayat Bazen Tatlıdır
05:30 - 07:00
Söz
07:00 - 09:00
Aramızda Kalsın
09:00 - 11:00
Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 - 12:00
Tülin Şahin ile Moda
12:00 - 14:00
Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 - 15:30
Bir Şansım Olsa
15:30 - 19:00
Söz
19:00 - 20:00
Star Haber
20:00 - 21:30
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
01:30 - 03:15
Beni Unutma
03:15 - 05:30
Kardeşlerim
05:30 - 07:30
Aldatmak
07:30 - 10:00
atv'de Hafta Sonu
10:00 - 11:20
Nihat Hatipoğlu ile...
11:20 - 12:10
Dizi TV
12:10 - 14:15
Görevimiz Tatil
14:15 - 16:00
Sağ Salim 2: Sil Baştan
16:00 - 19:00
Exodus: Tanrılar ve Krallar
19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
00:15 - 01:30
Survivor Ekstra
01:30 - 05:15
Gazete Magazin
05:15 - 06:00
Gençlik Rüzgarı
06:00 - 08:00
Dizi
08:00 - 08:30
Oynat Bakalım
08:30 - 10:00
Gençlik Rüzgarı
10:00 - 16:30
Gazete Magazin
16:30 - 20:00
Survivor Panorama
