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5 Eylül Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü eylül ayında kanalların yayın akışında dizi, film ve eğlence programları dikkat çekiyor. Peki bu akşam hangi diziler yayınlanacak, hangi kanalda ne var? İşte 5 Eylül cumartesi 2026 TV yayın akışı ve akşam ekranına gelecek yapımlar...

5 Eylül Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

5 Eylül cumartesi akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel Tv yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 02:30 - 03:35 Seksenler
  • 03:35 - 06:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 06:00 - 06:45 Hayallerinin Peşinde
  • 06:45 - 09:40 Kalk Gidelim
  • 09:40 - 11:10 Nasreddin Hoca Zaman...
  • 11:10 - 12:40 Kod Adı Kırlangıç
  • 12:40 - 15:40 Taşacak Bu Deniz
  • 15:40 - 16:00 Taşacak Bu Deniz
  • 16:00 - 18:00 Türkiye - Sırbistan
  • 18:00 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 23:10 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:30 - 04:30 Gelinim Mutfakta
  • 04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 - 15:30 Beyaz'la Joker
  • 15:30 - 19:00 Daha 17
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:30 Güller ve Günahlar

NOW Yayın Akışı

  • 01:00 - 03:15 Aşk Yeniden
  • 03:15 - 05:15 İnadına Aşk
  • 05:15 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 08:30 Şahane Hayatım
  • 08:30 - 10:00 Çalar Saat Hafta Sonu
  • 10:00 - 11:45 Kirli Sepeti
  • 11:45 - 14:45 Şevkat Yerimdar
  • 14:45 - 16:30 Ben Leman
  • 16:30 - 19:00 Karagül
  • 19:00 - 20:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 - 22:30 Çakallarla Dans 7

SHOW TV Yayın Akışı

  • 02:30 - 04:00 Av Zamanı
  • 04:00 - 06:00 Baba Bizi Eversene
  • 06:00 - 08:00 Siyah Kalp
  • 08:00 - 10:00 Keloğlan ile Cankız
  • 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 - 15:00 Gülen Adam
  • 15:00 - 18:25 Muhtemel Aşk
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:00 Işıklar Sönmesin
  • 03:00 - 04:20 Güzel Köylü
  • 04:20 - 05:45 Erkenci Kuş
  • 05:45 - 07:30 İki Aile
  • 07:30 - 09:00 Yüksek Sosyete
  • 09:00 - 12:30 Çirkin
  • 12:30 - 15:30 Sevdiğim Sensin
  • 15:30 - 16:00 En Güzel Bölüm
  • 16:00 - 19:00 Tuzlu Kahve
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:30 Eyyvah Eyvah

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 01:40 Yakın Takip
  • 01:40 - 03:20 Yakın Takip
  • 03:20 - 05:30 Aldatmak
  • 05:30 - 07:30 Bir Gece Masalı
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 13:45 Var Mısın Yok Musun
  • 13:45 - 15:40 Koruyucu
  • 15:40 - 19:00 Altı Üstü İstanbul
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:40 Mercan Köşk

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
  • 04:30 - 06:30 Gazete Magazin
  • 06:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
  • 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
  • 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye

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