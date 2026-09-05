5 Eylül Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

5 Eylül cumartesi akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel Tv yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

02:30 - 03:35 Seksenler

03:35 - 06:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

06:00 - 06:45 Hayallerinin Peşinde

06:45 - 09:40 Kalk Gidelim

09:40 - 11:10 Nasreddin Hoca Zaman...

11:10 - 12:40 Kod Adı Kırlangıç

12:40 - 15:40 Taşacak Bu Deniz

15:40 - 16:00 Taşacak Bu Deniz

16:00 - 18:00 Türkiye - Sırbistan

18:00 - 19:00 Turgay Başyayla ile...

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 - 23:10 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

02:30 - 04:30 Gelinim Mutfakta

04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi

13:00 - 15:30 Beyaz'la Joker

15:30 - 19:00 Daha 17

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:30 Güller ve Günahlar

NOW Yayın Akışı

01:00 - 03:15 Aşk Yeniden

03:15 - 05:15 İnadına Aşk

05:15 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 08:30 Şahane Hayatım

08:30 - 10:00 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 - 11:45 Kirli Sepeti

11:45 - 14:45 Şevkat Yerimdar

14:45 - 16:30 Ben Leman

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 - 22:30 Çakallarla Dans 7

SHOW TV Yayın Akışı

02:30 - 04:00 Av Zamanı

04:00 - 06:00 Baba Bizi Eversene

06:00 - 08:00 Siyah Kalp

08:00 - 10:00 Keloğlan ile Cankız

10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 - 15:00 Gülen Adam

15:00 - 18:25 Muhtemel Aşk

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

01:30 - 03:00 Işıklar Sönmesin

03:00 - 04:20 Güzel Köylü

04:20 - 05:45 Erkenci Kuş

05:45 - 07:30 İki Aile

07:30 - 09:00 Yüksek Sosyete

09:00 - 12:30 Çirkin

12:30 - 15:30 Sevdiğim Sensin

15:30 - 16:00 En Güzel Bölüm

16:00 - 19:00 Tuzlu Kahve

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 22:30 Eyyvah Eyvah

ATV Yayın Akışı

00:20 - 01:40 Yakın Takip

01:40 - 03:20 Yakın Takip

03:20 - 05:30 Aldatmak

05:30 - 07:30 Bir Gece Masalı

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 13:45 Var Mısın Yok Musun

13:45 - 15:40 Koruyucu

15:40 - 19:00 Altı Üstü İstanbul

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 22:40 Mercan Köşk

TV8 Yayın Akışı