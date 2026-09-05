5 Eylül Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

5 Eylül cumartesi akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel Tv yayın akışı...
TRT 1 Yayın Akışı
- 02:30 - 03:35 Seksenler
- 03:35 - 06:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 06:00 - 06:45 Hayallerinin Peşinde
- 06:45 - 09:40 Kalk Gidelim
- 09:40 - 11:10 Nasreddin Hoca Zaman...
- 11:10 - 12:40 Kod Adı Kırlangıç
- 12:40 - 15:40 Taşacak Bu Deniz
- 15:40 - 16:00 Taşacak Bu Deniz
- 16:00 - 18:00 Türkiye - Sırbistan
- 18:00 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 - 23:10 Gönül Dağı
KANAL D Yayın Akışı
- 02:30 - 04:30 Gelinim Mutfakta
- 04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
- 13:00 - 15:30 Beyaz'la Joker
- 15:30 - 19:00 Daha 17
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:30 Güller ve Günahlar
NOW Yayın Akışı
- 01:00 - 03:15 Aşk Yeniden
- 03:15 - 05:15 İnadına Aşk
- 05:15 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 08:30 Şahane Hayatım
- 08:30 - 10:00 Çalar Saat Hafta Sonu
- 10:00 - 11:45 Kirli Sepeti
- 11:45 - 14:45 Şevkat Yerimdar
- 14:45 - 16:30 Ben Leman
- 16:30 - 19:00 Karagül
- 19:00 - 20:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 - 22:30 Çakallarla Dans 7
SHOW TV Yayın Akışı
- 02:30 - 04:00 Av Zamanı
- 04:00 - 06:00 Baba Bizi Eversene
- 06:00 - 08:00 Siyah Kalp
- 08:00 - 10:00 Keloğlan ile Cankız
- 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 - 15:00 Gülen Adam
- 15:00 - 18:25 Muhtemel Aşk
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 01:30 - 03:00 Işıklar Sönmesin
- 03:00 - 04:20 Güzel Köylü
- 04:20 - 05:45 Erkenci Kuş
- 05:45 - 07:30 İki Aile
- 07:30 - 09:00 Yüksek Sosyete
- 09:00 - 12:30 Çirkin
- 12:30 - 15:30 Sevdiğim Sensin
- 15:30 - 16:00 En Güzel Bölüm
- 16:00 - 19:00 Tuzlu Kahve
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:30 Eyyvah Eyvah
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 01:40 Yakın Takip
- 01:40 - 03:20 Yakın Takip
- 03:20 - 05:30 Aldatmak
- 05:30 - 07:30 Bir Gece Masalı
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 13:45 Var Mısın Yok Musun
- 13:45 - 15:40 Koruyucu
- 15:40 - 19:00 Altı Üstü İstanbul
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 22:40 Mercan Köşk
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
- 04:30 - 06:30 Gazete Magazin
- 06:30 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
- 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
- 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye
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