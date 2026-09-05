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Düğündeki görüntüler olay olmuştu! Serkay Tütüncü'den videolu yanıt geldi: 'Sevemedim bu çocuğu'

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Öznur Yaslı İkier

2 Eylül'de Çeşme'de nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çifti gündemden düşmüyor. Çiftin nikah görüntüleri çok konuşulurken Zeynep Bastık'ın babasının Tütüncü'ye olan mesafesi dikkat çekmişti. Serkay Tütüncü'den videolu yanıt gecikmedi.

'Dargın', 'Yalan', 'Lan', 'Ara' gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, İzmir'de deniz kenarında evlendi.

Düğünün öne çıkan anlarından biri de Serkay Tütüncü ile Zeynep Bastık’ın babası arasındaki mesafeli tavırlar oldu.
Düğündeki görüntüler olay olmuştu! Serkay Tütüncü den videolu yanıt geldi: Sevemedim bu çocuğu 1

İkilinin birbirlerine karşı sergilediği soğuk tutum dikkat çekerken, Tütüncü’den bu anlara gönderme yapan güldüren bir paylaşım geldi.
Düğündeki görüntüler olay olmuştu! Serkay Tütüncü den videolu yanıt geldi: Sevemedim bu çocuğu 2

SERKAY TÜTÜNCÜ'DEN YANIT
Tütüncü, “Kayınpederi düğünde mesafeli durdu” yorumlarına eşi Zeynep Bastık’ın babasıyla çektiği videoyla yanıt verdi. Kayınpederiyle sarıldığı bir videoyu paylaşan ünlü oyuncu imalı paylaşımında "Buzlar erimiyor. Sevemedim bu çocuğu" sözleriyle güldürdü.
Düğündeki görüntüler olay olmuştu! Serkay Tütüncü den videolu yanıt geldi: Sevemedim bu çocuğu 3

Tütüncü'nün bu paylaşımıyla kayınpederiyle aralarında herhangi bir sorun olmadığını göstermiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık Serkay Tütüncü
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