Düğündeki görüntüler olay olmuştu! Serkay Tütüncü'den videolu yanıt geldi: 'Sevemedim bu çocuğu'

'Dargın', 'Yalan', 'Lan', 'Ara' gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, İzmir'de deniz kenarında evlendi.

Düğünün öne çıkan anlarından biri de Serkay Tütüncü ile Zeynep Bastık’ın babası arasındaki mesafeli tavırlar oldu.



İkilinin birbirlerine karşı sergilediği soğuk tutum dikkat çekerken, Tütüncü’den bu anlara gönderme yapan güldüren bir paylaşım geldi.



SERKAY TÜTÜNCÜ'DEN YANIT

Tütüncü, “Kayınpederi düğünde mesafeli durdu” yorumlarına eşi Zeynep Bastık’ın babasıyla çektiği videoyla yanıt verdi. Kayınpederiyle sarıldığı bir videoyu paylaşan ünlü oyuncu imalı paylaşımında "Buzlar erimiyor. Sevemedim bu çocuğu" sözleriyle güldürdü.



Tütüncü'nün bu paylaşımıyla kayınpederiyle aralarında herhangi bir sorun olmadığını göstermiş oldu.