5 Haziran Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri, 05 Haziran 2026 Cuma günü ekranlarda hangi yapımların yayınlanacağını araştırmaya başladı. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in gün boyu ve prime time yayın akışları belli olurken, sevilen diziler, yarışma programları ve filmler izleyiciyle buluşacak. İşte kanallara göre 05 Haziran Cuma TV yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı

01:40 - 02:45 Seksenler

02:45 - 05:30 Benim Adım Melek

05:30 - 06:40 Lingo Türkiye

06:40 - 07:35 Turgay Başyayla ile...

07:35 - 10:30 Balkan Ninnisi

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:20 Seksenler

14:20 - 17:45 Benim Adım Melek

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:00 Yabancı Damat

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 14:00 Daha 17

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 03:30 Bahar

03:30 - 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

06:00 - 08:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:15 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10:00 - 12:30 Bahar

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 22:00 Ölümcül Takip

STAR TV Yayın Akışı

00:15 - 02:00 Sucu Kamil

02:00 - 03:30 Sucu Kamil

03:30 - 05:00 İstanbullu Gelin

05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri

07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

01:30 - 04:00 Kuruluş Orhan

04:00 - 05:30 Ateş Kuşları

05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri

08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Mutfak Bahane

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:20 Var Mısın Yok Musun

TV8 Yayın Akışı