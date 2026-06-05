5 Haziran Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri, 05 Haziran 2026 Cuma günü ekranlarda hangi yapımların yayınlanacağını araştırmaya başladı. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in gün boyu ve prime time yayın akışları belli olurken, sevilen diziler, yarışma programları ve filmler izleyiciyle buluşacak. İşte kanallara göre 05 Haziran Cuma TV yayın akışı...
TRT1 Yayın Akışı
- 01:40 - 02:45 Seksenler
- 02:45 - 05:30 Benim Adım Melek
- 05:30 - 06:40 Lingo Türkiye
- 06:40 - 07:35 Turgay Başyayla ile...
- 07:35 - 10:30 Balkan Ninnisi
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:20 Seksenler
- 14:20 - 17:45 Benim Adım Melek
- 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
KANAL D Yayın Akışı
- 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
- 04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 09:00 Yabancı Damat
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 14:00 Daha 17
- 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 01:15 Gece Hattı
- 01:15 - 03:30 Bahar
- 03:30 - 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 06:00 - 08:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 08:15 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10:00 - 12:30 Bahar
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 22:00 Ölümcül Takip
STAR TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:00 Sucu Kamil
- 02:00 - 03:30 Sucu Kamil
- 03:30 - 05:00 İstanbullu Gelin
- 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
- 07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 01:30 - 04:00 Kuruluş Orhan
- 04:00 - 05:30 Ateş Kuşları
- 05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı
- 08:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:20 Var Mısın Yok Musun
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
- 04:30 - 05:30 Oynat Bakalım
- 05:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
- 12:30 - 16:00 Survivor Ekstra
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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