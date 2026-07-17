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Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir için karar verildi

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı fenomen dizinin ağustos ayında yeniden sete çıkacağı öğrenildi. Peki, Uzak Şehir ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir için karar verildi
Öznur Yaslı İkier

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya gibi isimleri kadrosunda buluşturan, Uzak Şehir yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

Her sahnesi ses getiren dizi 63. bölümle sezon finali yaptı. Dizinin sezon finaline Alya ve Cihan'ın düğün sahnesi damga vurdu. Sezon boyunca reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden dizinin yeni sezonu içinse heyecanlı bekleyiş başladı.

Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir için karar verildi 1

KARAR VERİLDİ
Uzak Şehir'in 3. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Birsen Altuntaş, X hesabında Uzak Şehir'in 3. sezonunun akıbetini duyurdu. Altuntaş, Uzak Şehir'in 3. sezon çekimlerinin ağustos ayının sonunda başlayacağını açıkladı.

Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir için karar verildi 2

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Uzak Şehir'in önümüzdeki ay yeniden sete çıkmasıyla birlikte dizinin eylül ayında izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

UZAK ŞEHİR'DE KİMLER AYRILDI?
Uzak Şehir dizisinin sezon finaliyle birlikte kadrodan Boran (Burç Kümbetlioğlu), Şahin (Alper Çankaya), Demir (Ferit Kaya) diziye veda etti.

Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir için karar verildi 3

UZAK ŞEHİR 63. BÖLÜM ÖZETİ:
Alya ve Cihan, çetin savaşların ardından aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırmaya hazırlanırken, konağı uzun süre sonra ilk kez tatlı bir telaş sarar. Ancak geçmişin gölgeleri, bu mutluluğa geçit vermemeye kararlıdır. Meryem’in sakladığı en büyük sırrı elinde bir koz olarak tutan Boran, sınırları zorlayan bir tehditle kartları yeniden dağıtır.

Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir için karar verildi 4

Meryem, çaresizlik içinde geri dönülmez bir kararın eşiğine sürüklenirken, Boran’ın Cihan’dan intikam alma hırsı Alya’yı hayati bir seçimle baş başa bırakır. Sevdiği adamın geleceği ve kalbindeki yara arasında sıkışan Alya, büyük aşkını korumak adına kendi kıyametini başlatır.

Mutluluk şarkılarının yerini aniden alan silah sesleri, geçmişten gelen öfkeli bir düşmanın intikamıyla birleşir. Silahların patladığı, fedakarlıkların yapıldığı ve kaderlerin tamamen altüst olduğu o karanlık günde, Albora'da hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktır.

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Sinem Ünsal Ozan Akbaba Uzak Şehir Sahra Şaş Ferit Kaya
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