Tayyar Öz lüks malikanesine gelen su faturasını görünce dayanamadı! Özlem Öz ne yapacağını şaşırdı! 'Burada yıkanacakmışız'

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz’ün, 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada ara karar açıklanmış ve sanıklar hakkında uygulanan ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti.

Ünlü çift şimdilerde yeni evleriyle gündemde. Her odasını ayrı bir ihtişamla donatan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti gelen su faturasını görünce şaşkına döndü.

Lüks malikaneye 20 bin TL elektrik ve 50 bin TL'de su faturası gelince Tayyar Öz çözümü sitenin tesisinde yıkanmakta buldu.

Tayyar Öz eşini ve çocuklarını sitenin tesisine getirip 'Aidat veriyoruz. Artık ortak alanı böyle kullanıyoruz.' dedi.

'DÜŞTÜĞÜMÜZ DURUMA BAK'

Özlem Öz ise; 'Su faturası çok diye burada yıkanacakmışız. Düştüğümüz duruma bak ya. Evde banyo yapmak yasak. 2 günde bir buraya gelecekmişiz.' diyerek isyan etti.

Özlem Öz ve Tayyar Öz'ün çektikleri bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı ünlü çifte tepki gösterdi.